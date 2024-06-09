Лидера «Пасеки» задержали в Москве за смертельную драку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин задержан в Москве, сообщил «Коммерсанту» менеджер коллектива Павел Жилов. По его словам, поводом стала драка, которая произошла в Измайлово. Издание уточнило, что в ходе потасовки один из участников скончался.

По словам Жилова, 10 июня состоится суд, где Медведкину изберут меру пресечения. Как ранее сообщал Telegram-канал Baza, музыканта задержали после нападения с ножом на главу АНО «Цифровые технологии» Арсения Щельцина и его друга Ивана Познякова.

В прокуратуре отметили, что ЧП произошло на Сиреневом бульваре в ночь на 8 июня. Как пишет Baza, Щельцин и его друг шли в магазин и увидели нетрезвых мужчину и женщину, которые громко кричали и что-то искали на детской площадке. По данным канала, приятели сделали паре замечание, но мужчина в ответ достал нож и напал на них. Щельцин с тремя ножевыми ранениями госпитализирован, его друг погиб.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины ранее сообщило о покушении на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору. Ведомство не уточнило, причастно ли к атаке. По данным спецслужбы, Мацегору госпитализировали в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи.