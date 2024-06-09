Что известно о нападении на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина

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На главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его знакомого совершено смертельное нападение, к преступлению может быть причастен 47-летний лидер группы «Пасека» Роман Медведкин, сообщает Baza. Какие последние новости об этом известны?

Когда произошло нападение, кто убит

По данным канала Baza, инцидент произошел в ночь на 9 июня рядом с домом Щельцина на Сиреневом бульваре в Москве.

«Нападение на Щельцина и его друга Ивана произошло в ночь на 9 июня рядом с домом на Сиреневом бульваре. Они шли в магазин, когда увидели неизвестных им парня с девушкой. По предварительным данным, неизвестные находились в состоянии опьянения и громко кричали. Щельцин и его друг сделали паре замечание. Однако мужчина среагировал неадекватно: он достал нож и напал на Ивана, нанеся ему девять ударов. После этого нападавший накинулся на Арсения. Парень пытался защищаться с помощью палки, но все равно получил три ножевых ранения», — говорится в публикации.

Отмечается, что Иван скончался на месте происшествия от полученных ранений. Щельцин был госпитализирован. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего, им оказался музыкант Роман Медведкин. Информацию подтвердил директор группы «Пасека» Павел Жилов.

«На самом деле что там произошла драка, знаю. С кем дрался, узнал я от СМИ. То, что его забрали правоохранители, я тоже могу подтвердить. Суд завтра состоится. Мы на гастролях. Это его личная история, я бы сказал, носит бытовой характер», — сказал он РБК.

Фото: vk.com/myars Арсений Щельцин

Что рассказали в московской прокуратуре о нападении

В пресс-службе московской прокуратуры заявили, что погибший получил девять ножевых ранений и скончался в машине скорой медицинской помощи, а Щельцин был доставлен в больницу.

«В ночь на 8 июня на Сиреневом бульваре злоумышленник в ходе ссоры напал с ножом на двух мужчин. В результате фигурант нанес одному из пострадавших не менее девяти ударов в область жизненно важных органов, от которых он скончался в машине бригады скорой медицинской помощи, и не менее трех ударов в область туловища другого пострадавшего, который госпитализирован», — сообщили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что 47-летний нападавший был задержан и прокуратура рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

«47-летний злоумышленник задержан. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Привлечение фигуранта к уголовной ответственности — на контроле в Измайловской межрайонной прокуратуре», — рассказали в пресс-службе московской прокуратуры.

Чем известен Арсений Щельцин

Арсений Щельцин — российский общественный деятель, эксперт интернет-отрасли, медиаменеджер, предприниматель, глава АНО «Цифровые платформы».

Родился 2 марта 1990 года в Нижнем Новгороде. В 2011 году получил диплом бакалавра по специальности «бизнес-информатика и прикладная математика» в Нижегородском филиале НИУ ВШЭ. В 2013 году защитил диплом магистра по специальности «инновационный менеджмент».

Является основателем Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ). С 2015 по 2018 год руководил проектами Института развития интернета (родоначальник цифровой экономики в РФ). С 2013 по 2015 год возглавлял департамент интернет-коммуникаций ЦИК «Единая Россия».

В настоящее время занимает должность генерального директора АНО «Цифровые платформы». Данная некоммерческая отраслевая организация создана с целью развития цифровых платформ, распространения практик применения в регионах России и на внешних рынках, в том числе стран ЕАЭС и БРИКС.

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