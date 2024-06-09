Baza: музыкант напал с ножом на главу АНО «Цифровые платформы» и его друга

Telegram-канал Baza сообщает, что глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин госпитализирован с тремя ножевыми ранениями после нападения в Москве, его друг погиб. По данным канала, предполагаемым нападавшим оказался 47-летний лидер группы «Пасека» Роман Медведкин, он задержан.

Как утверждает Baza, нападение на Щельцина и его друга Ивана произошло в ночь на 9 июня рядом с его домом на Сиреневом бульваре. По данным канала, приятели шли в магазин, когда увидели нетрезвых мужчину и женщину, которые громко кричали и что-то искали на детской площадке. Авторы канала выяснили, что Щельцин и его друг сделали паре замечание, но мужчина в ответ достал нож и напал на них.

Как пишет канал, друг Щельцина получил девять ударом ножом и умер на месте происшествия. По данным Baza, сам глава АНО «Цифровые платформы» попытался отбиться от нападавшего палкой, но тоже получил три ножевых ранения и был госпитализирован.

Отмечается, что подозреваемый в совершении нападения задержан, им оказался лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин. Как пишет Baza, следователи его допросили его, 10 июня ему изберут меру пресечения. Дело находится на контроле у московской прокуратуры.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины ранее сообщило о покушении на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору. Ведомство не уточнило, причастно ли к атаке. По данным спецслужбы, Мацегору госпитализировали в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи.