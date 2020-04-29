Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

https://static.news.ru/photo/7a2c566e-8ac8-11ea-a2f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верховный суд РФ разъяснил, как платить по кредитам и займам в условиях карантина, объявленного в связи с распространением коронавируса. Согласно закону № 106-ФЗ, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, физическим лицам можно приостановить на полгода — до 30 сентября.

Как говорится в разъяснении Верховного суда, право на изменение условий кредитного договора возможно только при одновременном наличии следующих условий: «размер кредита не превышает максимальный размер кредита, установленный для таких случаев Правительством РФ», доход заёмщика за месяц, предшествующий обращению к кредитору, снизился более чем на 30% по сравнению со средним доходом за 2019 год, кроме того, на момент обращения в банк не должен действовать льготный период. Кредитор вправе запросить документы, подтверждающие снижение дохода.

Заёмщик может избежать ответственности за неисполнение обязательств, если это произошло не по его вине, а вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, в том числе в связи с ограничительными мерами (если заёмщик не смог воспользоваться системой онлайн-платежей или не смог совершить платежи обычным способом).

Как писал NEWS.ru, специалисты Банка России ожидают роста просроченной задолженности и проблемных кредитов на фоне ситуации с коронавирусом. Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сейчас наиболее уязвимы заёмщики, чьи доходы сильно упали, это граждане, их более половины заёмщиков банков, большая часть предпринимателей, а также компании пострадавших отраслей. Набиуллина сообщила, что большой объём займов реструктуризируют в рамках каникул, предусмотренных законом, в рамках предложений президента РФ Владимира Путина и в рамках собственных программ кредитных организаций.