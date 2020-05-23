В России выросли продажи вина и водки

https://static.news.ru/photo/9ab5429c-9dd3-11ea-9c9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём розничных продаж вина и водки в РФ в апреле 2020 года превысил показатели апреля 2019 года. Также отмечен рост спроса на эти товарные категории за период с января по май.

Об этом говорят данные Национального союза защиты прав потребителей, которые приводит «Интерфакс». Продажи водки в апреле составили 6,2 млн декалитров, что на 9,6% больше показателя 2019 года. За период с января по май продажи выросли на 3,8%.

Вино также прибавило в популярности у россиян за период самоизоляции. В апреле продажи этого напитка выросли до 4,6 млн декалитров, или на 9% в годовом выражении. За первые четыре месяца 2020 года объём реализованного вина вырос на 6,7%.

В то же время уменьшился спрос на коньяк. В апреле его продажи снизились на 1,6%, за первые четыре месяца года — на 0,4%.

Как ранее писал NEWS.ru, в Совете Федерации намерены обратиться в правительство с предложением о повышении возраста продажи алкоголя в России до 21 года. В Госдуме идею с некоторыми оговорками поддержали.