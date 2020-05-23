В России выросли продажи вина и водки

Объём розничных продаж вина и водки в РФ в апреле 2020 года превысил показатели апреля 2019 года. Также отмечен рост спроса на эти товарные категории за период с января по май.
Об этом говорят данные Национального союза защиты прав потребителей, которые
Вино также прибавило в популярности у россиян за период самоизоляции. В апреле продажи этого напитка выросли до 4,6 млн декалитров, или на 9% в годовом выражении. За первые четыре месяца 2020 года объём реализованного вина вырос на 6,7%.
В то же время уменьшился спрос на коньяк. В апреле его продажи снизились на 1,6%, за первые четыре месяца года — на 0,4%.
Как ранее писал NEWS.ru, в Совете Федерации намерены обратиться в правительство с предложением о повышении возраста продажи алкоголя в России до 21 года. В Госдуме идею с некоторыми оговорками поддержали.
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