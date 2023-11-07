В РФ меняют правила регистрации авто: что нового, нужен ли полис ОСАГО Госдума одобрила в I чтении законопроект об отмене предъявления ОСАГО в ГИБДД

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий исключить полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства. Как изменятся правила, какие еще поправки предложили парламентарии?

Что известно об исключении ОСАГО из обязательных документов

Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Если документ примут, полис ОСАГО не будут требовать при регистрации в ГИБДД купленной машины.

«Законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения, исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий», — говорится в пояснительной заметке к проекту.

Также предлагается изменить сроки снятия с государственного учета проданного транспортного средства и прекращения регистрации в случае похищения автомобиля. На настоящий момент это возможно сделать по истечении 10 дней с момента подачи заявления.

«Это позволит исключить необходимость предоставления в различные инстанции (работодателю, налоговым органам) сведений о фактическом отсутствии у него автомобиля», — считают авторы законопроекта.

В проекте закона также говорится о необходимости проведения обязательного осмотра транспортного средства, госучет которого ранее был прекращен, а также при первичном получении идентифицирующих данных для автомобилей, которые не стоят на регистрационном учете или имеют документы, выданные ранее 1993 года.

В течение месяца, к 6 декабря, к проекту должны быть представлены поправки.

Почему растет стоимость полиса ОСАГО

В январе — июне 2023 года средняя стоимость ОСАГО для физических лиц составила 7,2 тысячи рублей, сообщили в Цетробанке РФ. Повышение цены в первую очередь коснулось неоднократных виновников аварий, молодых и неопытных водителей, а также для владельцев такси и машин каршеринга. Для опытных и аккуратных автомобилистов стоимость полиса увеличилась на 8%.

На среднюю стоимость полиса оказывают влияние реформы ОСАГО, которые проводятся в течение последних нескольких лет, а также ценовая политика на рынке автозапчастей, заявила «Известиям» замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова.

«Мы не ожидаем резких движений по цене полиса. Однако говорить о том, что цены останутся стабильными, тоже некорректно. Запущенный механизм реформы, в том числе возможность страховщиков управления тарифами, будет продолжать влиять на изменение цены полиса, но эти изменения будут больше нести эффект корректировки в отдельных сегментах, что несильно отразится на средней стоимости полиса по рынку», — объяснила она.

Как обманывают россиян при покупке ОСАГО

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов предупредил предпочитающих онлайн-покупку страховки для автомобиля россиян о высоком риске нарваться на мошенников, которые продают фальшивые полисы ОСАГО по цене ниже рыночной с помощью фишинговых сайтов.

«Хочет сэкономить и покупает полис „дешево“ у посредника, который на самом деле вносит в базу РСА информацию о другом водителе с маленьким КБМ, другой регион, дешевую машину, потом фальсифицирует информацию на электронном бланке и предоставляет его гражданину», — заявил Ефремов.

Эксперт обратил внимание, что получить страховое возмещение по такому документу будет невозможно. Сергей Ефремов советует владельцам автомобилей обращаться в полицию, если будет выдан фальшивый полис ОСАГО, а также напомнил, что проверить подлинность полиса можно на сайте Российского союза автостраховщиков по номеру страхового документа.

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