Деньги или ремонт: как получить максимальное возмещение в случае ДТП Почему страховые компании все чаще и чаще убеждают автовладельцев в случае ДТП выбирать в качестве компенсации денежную выплату, а не ремонт

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Страховые компании все чаще и чаще убеждают автовладельцев в случае ДТП выбирать в качестве компенсации денежную выплату, а не ремонт. Страховщики объясняют это дефицитом запчастей и длительным сроком восстановительных работ. Эксперты утверждают, что это лишь хитрость: выплачивать деньги в рамках договоров ОСАГО страховым компаниям значительно выгоднее, нежели загонять поврежденную машину в сервис. Как отремонтировать машину так, чтобы не остаться обманутым, разбирался NEWS.ru.

Автомобилисты все реже получают ремонт по страховке

По данным Центрального банка России, по итогам 2022 года лишь 5% автомобилистов получили натуральное возмещение по ОСАГО в виде ремонта. При этом годом ранее ремонт на станциях техобслуживания (СТО) вместо денег получали 9% автомобилистов.

В ЦБ снижение проведенных ремонтов на СТО по направлению страховых компаний и увеличение количества денежных выплат объяснили следствием возникшего на рынке дефицита запасных частей и комплектующих. По этой причине заметно увеличились сроки ремонта автомобилей. Цена запчастей по итогам 2022 года в среднем выросла на 30%, а по некоторым категориям — на 50–80%.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему страховщики пытаются отделаться деньгами

Как пояснил NEWS.ru автоюрист Сергей Ефимов, согласно действующему закону об ОСАГО, автомобилисты, чьи транспортные средства пострадали в результате ДТП, вправе выбирать. Так, они могут настаивать на ремонте в техцентре, с которым у страховой компании заключен договор, либо соглашаться на денежную выплату, после чего самостоятельно искать станцию и ремонтировать машину там.

«Страховщики ограничены 30 днями на исполнение своих обязательств по ремонту. Если этого не происходит, начинает начисляться неустойка — 0,5% суммы ремонта. Такие нормы содержатся в актуальной версии закона об ОСАГО», — пояснил Ефимов.

Однако, по его словам, в последнее время автовладельцы начали получать денежные выплаты без предупреждения от страховых компаний. Страховщики таким образом, видимо, пытаются исполнить свои обязательства, считает он. При этом большая часть автомобилистов не решается вступать в длительные разбирательства с компаниями и довольствуется теми выплатами, которые получили.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему выбирать ремонт по страховке может быть выгоднее

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин объяснил NEWS.ru, что брать деньги вместо ремонта зачастую сомнительная идея.

Проблема заключается не в дефиците запчастей, а в тех ценах на них, которые фигурируют в утвержденных справочниках Российского союза автостраховщиков (РСА). Они на 20–50% отличаются от реальных рыночных цен. Соответственно, непонятно, как сервис купит запчасть и поставит ее, если за эту запчасть страховая компания заплатит ему гораздо меньше. Таким образом, никакого дефицита запчастей нет, есть дефицит за те деньги, которые РСА готов платить, — пояснил Шапарин.

С осени прошлого года страховые компании начали учитывать цены аналогов запчастей в ценовых справочниках для расчета стоимости ремонта в рамках ОСАГО. Сообщалось, что этот подход будет применяться ко всем маркам автомобилей, независимо от страны их производства, чтобы обеспечить равные условия для всех автовладельцев. В ЦБ указывали, что «сейчас, если оригинальная запчасть отсутствует на рынке, информация о ее стоимости не попадает в справочник». По этой причине, отмечали представители регулятора, могут возникать трудности при урегулировании убытков по ОСАГО. Новый подход, как отмечалось, позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов. То есть китайским, хотя и сертифицированным комплектующим, автоматически включили зеленый свет.

Ранее страховые компании начали предлагать полисы КАСКО только с денежным возмещением. Эксперты также связывали это со сложной ситуацией с запчастями.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как не попасть в ловушку автостраховщика

Источник в одной из крупнейших российских страховых компаний рассказал NEWS.ru, что страховщики действительно всячески уговаривают автовладельцев взять деньги вместо ремонта:

В ход идут самые разные аргументы. Обычно клиентам говорят, что чинить их машину будут китайскими или б/у запчастями, что сроки ремонта окажутся длительными и пользоваться машиной можно будет нескоро. Часто играют на страхах автовладельцев: дескать, мы загоним вашу машину на СТО, не проблема, но вот чинят они, конечно, так себе, жалуются люди. В итоге клиента подводят к тому, чтобы он радостно взял деньги и ушел куда подальше.

Однако в таком случае владельцы пострадавших авто рискуют оказаться в ловушке.

«Если речь идет о гарантийном автомобиле, то, конечно же, следует настаивать на ремонте у официального дилера. В ином случае, если вы выберете деньги и пойдете, условно говоря, красить капот своей машины на другую СТО, то дилер вас автоматически снимет с гарантии. При этом обычно гарантийные обязательства на лакокрасочное покрытие составляют не менее 5–6 лет», — рассказал NEWS.ru председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как получить больше денег от страховщика после ДТП

Если страховая откажется направлять автомобиль на ремонт к дилеру, следует вручить ей соответствующую претензию, отметил эксперт. Следующий шаг, если страховщики не воспримут претензию, это подача искового заявления в суд. Однако такого сценария компании обычно стараются избегать, поскольку понимают, что есть риск в придачу ко всему остальному получить еще и штраф, а также компенсацию судебных издержек.

Прежде чем брать денежную компенсацию от страховщиков, Храпач советует самому представить поврежденный автомобиль на независимую экспертизу. В ином случае может получиться так: страховая компания выплатила, например, 100 тысяч на ремонт, а станция техобслуживания, куда человек обратился, выставил ему счет в два раза больше.

В том случае, если страховая уже перевела деньги на счет клиента, отказываться от них не стоит. Деньги можно взять, говорит Храпач, после чего обязательно провести независимую экспертную оценку. Скорее всего, эксперт насчитает ущерб больше, чем это сделали специалисты из страховой. И тут порядок прежний: подача претензии, а затем, если она не возымеет действия, суд. По оценкам юристов, в подобных делах Фемида чаще всего встает на сторону потребителей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как проконтролировать ремонт по страховке

Однако даже если удалось добиться проведения ремонта на станции техобслуживания, расслабляться тоже не стоит. Ремонт ремонту рознь, говорят специалисты, поэтому его необходимо контролировать. Например, раньше, до ухода большей части зарубежных автопроизводителей из России, им можно было направить официальное письмо, в котором запросить, допускается ли, например, заменить оригинальные тормозные колодки на иные, насколько это критично. Ответ на такой запрос позволял более уверенно отстаивать свои права в разбирательствах с дилерами.

Сергей Храпач советует: после комплексного ремонта необходимо потребовать от станции документы на каждую установленный компонент.

У каждой детали, пусть и китайской, должен быть сертификат. Если станция такового представить не может, ремонт принимать не стоит, равно как и забирать автомобиль из сервиса, — пояснил собеседник NEWS.ru.

По его словам, бывшие в употреблении запчасти и комплектующие не могут быть установлены на ремонтируемый автомобиль, поскольку фактически невозможно проконтролировать степень их износа. Однако некоторые СТО предлагают пойти на такой шаг, объясняя это отсутствием альтернатив. Делать это вряд ли стоит.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в разговоре с NEWS.ru также порекомендовал тщательнее контролировать ремонт на станции, которую предлагает страховая компания. Для этого он советует предварительно изучать отзывы клиентов. В то же время Похмелкин считает, что брать денежную выплату от страховщиков не всегда целесообразно: на качественные ремонтные работы денег может не хватить.

В актуальных реалиях автоюрист Сергей Ефимов советует выбирать ремонт. При этом он призывает не заключать какие-либо дополнительные соглашения со страховыми компаниями и СТО. Эксперт также порекомендовал не указывать банковские реквизиты в заявлении. В ином случае этим могут воспользоваться страховщики и без согласования перевести деньги на счет автовладельца.

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