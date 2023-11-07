В РФ школьникам могут запретить ездить на электросамокатах: что известно В ГИБДД Москвы предложили запретить детям ездить на электросамокатах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замначальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский в ходе выступления в Мосгордуме на круглом столе по теме использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) заявил, что необходимо как можно быстрее запретить езду на электросамокатах детям до 18 лет. Какие еще изменения ждут жителей Москвы?

Что предложил изменить Логиновский

По мнению Логиновского, в ближайшее время необходимо ввести идентификацию личности и тестирование на знание правил дорожного движения для пользователей арендованных электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

«Договором аренды предусмотрено, чтобы пользователи СИМ могли использовать их только с 18 лет. У нас есть предложение по действенным мерам, это не касается инициатив законодательных, но это нужно учесть в будущем прокатном сезоне — это введение идентификации личности, то есть исключить возможность использования СИМ лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста. Это нужно сделать как можно быстрее», — заявил он, выступая в Мосгордуме.

По его словам, в 2023 году произошло 805 ДТП с участием СИМ. В частности, 271 ДТП с участием несовершеннолетних, а 213 из них — с детьми младше 16 лет. Погибли в этих авариях три человека.

Также Логиновский считает, что необходимо ограничить до 20 км/ч скорость движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности на территории Москвы.

«Я бы хотел выступить с предложением, чтобы по аналогии с жилой зоной ввести на территории города Москвы общее ограничение скорости движения СИМ до 20 км/ч», — предложил замначальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда стали действовать ПДД для электросамокатов

С 1 марта были внесены изменения в правила дорожного движения. Согласно новым ПДД масса транспортного средства не должна превышать 35 килограммов, а скорость движения нельзя развивать более 25 км/час.

Обладателям СИМ разрешено перемещаться по велосипедным или велопешеходным дорожкам, либо, если таковых нет, по тротуарам. Если их нет, на СИМ можно перемещаться по обочинам. В случае если нет ни дорожек, ни тротуаров, пользователям СИМ, но только тем, кто старше 14 лет, позволят использовать правый край проезжей части, но при условии, что на самокате, гироскутере или моноколесе имеется красный фонарь сзади, белый спереди, а также тормоза. А при движении по тротуарам предпочтение останется за пешеходами. Кроме того, специально для владельцев СИМ установлены новые дорожные знаки.

Как можно заставить самокатчиков соблюдать ПДД

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в беседе с NEWS.ru заявил, что контролировать соблюдение ПДД самокатчиками возможно, если за каждым средством индивидуальной мобильности закрепить владельца.

«Контролировать соблюдение ПДД владельцами средств индивидуальной мобильности можно, если все СИМ обеспечить идентификационными и регистрационными номерами, за каждым СИМ закрепить владельца. С камерами видеонаблюдения проблем не возникнет, они совершенны, а обучение нейросети — вопрос времени. Но главное — идентификация», — пояснил эксперт

Хайцеэр подчеркнул, что из-за увеличения числа самокатов на улицах городов проблему их идентификации необходимо было решать «еще вчера» и за ними в самое ближайшее время необходимо установить контроль, потому что количество ДТП с их участием значительно выросло.

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