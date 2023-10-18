Автоэксперт рассказал, как заставить самокатчиков соблюдать ПДД Эксперт Хайцеэр: контролировать самокатчиков на дорогах поможет идентификация

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Контролировать соблюдение правил дорожного движения самокатчиками возможно, если за каждым средством индивидуальной мобильности (СИМ) закрепить владельца, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. По его словам, количество СИМ растет в геометрической прогрессии и число ДТП с их участием будет только увеличиваться.

Контролировать соблюдение ПДД владельцами средств индивидуальной мобильности можно, если все СИМ обеспечить идентификационными и регистрационными номерами, за каждым СИМ закрепить владельца. С камерами видеонаблюдения проблем не возникнет, они совершенны, а обучение нейросети — вопрос времени. Но главное — идентификация, — объяснил он.

Что касается частных самокатов и курьерских СИМ, то контроль за ними пока невозможен, потому что они не идентифицированы, на них нет никаких номеров, подчеркнул Хайцеэр. Он добавил, что в основном травматические ситуации с самокатами происходят на тротуарах, поэтому камеры видеонаблюдения необходимо направить на пешеходную зону или установить дополнительные.

Не настаиваю на получении прав для СИМ, они нужны только для тех СИМ, которые признаны пригодными для передвижения по дорогам общего пользования, при этом им необходимо запретить передвигаться по тротуарам. Если продавцы СИМ говорят, что ЧП с происходят не так часто, то я хочу напомнить, что их будет больше, — отметил автоэксперт.

Хайцеэр заявил, что из-за увеличения числа самокатов на улицах городов проблему их идентификации необходимо было решать «еще вчера». Раз такой вид транспорта появился в России, то нужно установить за ним контроль, чтобы добиться нулевой смертности на дорогах, заключил специалист.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ввести обязательную регистрацию электросамокатов на портале «Госуслуги». Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. Россиян также могут обязать регистрировать моноколеса и электровелосипеды.