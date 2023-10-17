Глава АОМ раскритиковала идею ограничить скорость электросамокатов Глава АОМ Эрдман: ограничение скорости сделает электросамокаты бессмысленными

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Ограничение скорости до 7 км/ч сделает использование электросамокатов бессмысленным, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности (АОМ) Ксения Эрдман. В разговоре с НСН эксперт раскритиковала предложение депутата Госдумы Татьяны Буцкой и уточнила, что чаще люди используют средства индивидуальной мобильности (СИМ) не в качестве развлечения, а чтобы быстрее добираться до нужного адреса. По ее словам, такие поездки помогают оптимизировать время.

Такие поездки — не баловство, не развлечение, а транспортная рутина, которую таким способом стремятся оптимизировать. Если же мы снизим скорость самоката до скорости пешехода, во-первых, он потеряет устойчивость, во-вторых, поездка на нем станет бессмысленной, — уточнила глава АОМ.

По ее словам, подобное решение приведет к росту ДТП с участием частных СИМ, владельцев которых зачастую нельзя идентифицировать. Она пояснила, что скорость передвижения на частных самокатах никак не регулируется. Эрдман уверена, что люди не откажутся от электросамокатов из-за подобных ограничений.

Эксперт также не оценила идею сделать электросамокаты шумными. Она отметила, что пешеходы в наушниках все равно могут не услышать приближение СИМ. Кроме того, самокаты не получится сделать слишком громкими, чтобы превысить городской шум.

Звучать СИМ должны не очень громко, поскольку городской шум тоже очень вреден. Кроме того, шумные самокаты при передвижении ночью вдоль жилых домов в спальных районах будут скорее мешать, чем помогать, — заключила Эрдман.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая ранее предложила сделать электросамокаты шумными, а скорость езды ограничить до 5–7 км/ч на тротуарах. По ее словам, сейчас СИМ движутся слишком тихо, из-за чего и происходят столкновения с пешеходами.