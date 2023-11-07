Минтранс РФ планирует ужесточить правила установки дорожных камер «Коммерсант»: Минтранс захотел увеличить расстояние между дорожными камерами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство транспорта России подготовило законопроект, устанавливающий новые требования к дорожным камерам, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Ведомство намерено запретить установку таких камер ближе чем в километре друг от друга. Передвижные камеры также будут обозначать на дорогах новыми информационными щитами.

Согласно тексту документа, зоны контроля камер, фиксирующих одинаковые нарушения, не могут находиться ближе одного километра друг к другу в населенных пунктах. За городом это расстояние увеличивается до пяти километров. Исключение делается для мест с высокой концентрацией дорожно-транспортных происшествий. Также законопроект обязывает дорожные службы устанавливать камеры так, чтобы конструкции не закрывали собой знаки и светофоры. Зону контроля камер будут обозначать стационарными знаками и информационными щитами.

Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман поддержал идею об установке информационных щитов в зоне контроля камер. При этом он отметил, что большие щиты, устанавливаемые на временную опору, может сдуть с обочины на проезжую часть. В свою очередь в компании «МВС Групп», выступающей оператором подмосковной системы видеофиксации, назвали неопределенной норму о допустимом расстоянии между камерами.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая ранее обратилась в Минтранс РФ с предложением ограничить скорость электросамокатов до семи километров в час. По ее мнению, их также следует сделать более шумными для обеспечения безопасности пешеходов.