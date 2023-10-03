Страховщик рассказал о перспективах введения ОСАГО для электросамокатов Страховщик Искра назвал бесперспективным введение ОСАГО для электросамокатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение обязательного страхования гражданской ответственности для пользователей электросамокатов является бесперспективной задачей, рассказал в беседе с НСН управляющий директор департамента страховой компании Артем Искра. Он пояснил, что реализация этой идеи подразумевает выделение дополнительных бюджетных средств для создания системы контроля, а денег на это у государства нет.

Контролировать исполнение этого закона практически невозможно. А создавать под это инфраструктуру государство не будет, так как бюджета под это нет. <...> Все это будет решаться, как и сейчас, в рамках общего гражданского законодательства. Если лицо, которое управляет средством, наносит вред жизни, имуществу, то эти вопросы решаются через суд, — высказал мнение эксперт.

Как напоминает издание, в Госдуме предложили ввести ОСАГО для постоянных пользователей электросамокатов и электровелосипедов, в частности для курьеров. Идею положительно оценили в Банке России. Однако Артем Искра объяснил, что проект не имеет перспектив в том числе и потому, что установить универсальный тариф страховки для всех будет очень сложно, а прокатчикам техники придется включать стоимость ОСАГО в цену аренды.

Как будут рассчитывать стоимость страховки в месяц, год или день — не знаю, так как люди используют самокаты с разной интенсивностью. Это сложно представить себе. <...> Cделать универсальный тариф будет очень сложно, — подчеркнул специалист.

Между тем в Совете Федерации предложили штрафовать граждан за управление электросамокатом или велосипедом в состоянии опьянения и за отказ от медицинского освидетельствования на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Ранее предлагался размер штрафа в 10 тысяч рублей.