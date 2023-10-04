В Центробанке сообщили о росте стоимости ОСАГО для физлиц «Известия»: стоимость ОСАГО для физлиц в январе-июне выросла почти на четверть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В январе-июне 2023 года средняя стоимость ОСАГО для физических лиц составила 7,2 тысячи рублей, это на 21,6% выше, чем было в первом полугодии 2022 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ. Там отметили, что в первую очередь полис подорожал для неоднократных виновников аварий, молодых и неопытных автолюбителей, а также для владельцев такси и машин каршеринга.

При этом для опытных и аккуратных автомобилистов стоимость полиса увеличилась только на 8%. Отмечается, что влияние на цены ОСАГО оказало, в том числе резкое подорожание запасных частей.

Также в Центробанке рассказали, что с января по июнь текущего года объем сборов по ОСАГО повысился на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, составив в денежном исчислении 151,1 млрд рублей. Такая динамика объясняется ростом стоимости полисов и увеличением числа заключенных договоров. За первое полугодие текущего года на авто оформили 19,6 млн страховок, что на 3,4% больше, чем годом ранее. Новые автомобили россияне начали приобретать на фоне расширения ассортимента отечественных и китайских производителей.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил изменить основной принцип ОСАГО, разрешив водителям оформлять полис не только на автомобили, но и на конкретное физическое лицо. Соответствующую инициативу не поддержали в Центробанке и Российском союзе автостраховщиков. В связи с этим депутат выразил надежду, что с течением времени предложенные им изменения будут одобрены и приняты.