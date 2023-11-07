Россиянам могут упростить регистрацию автомобилей Депутаты Госдумы одобрили законопроект о регистрации автомобилей без ОСАГО

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, упрощающий процедуру регистрации автомобилей, сообщается в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). Он предусматривает сокращение списка необходимых документов, в том числе исключение полиса ОСАГО. Также авторы законопроекта предлагают ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца в случае угона автомобиля.

Предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в закон об ОСАГО, — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что создание данного законопроекта направлено на реализацию прав жителей новых российских регионов. Авторы документа подчеркивают, что правительство Украины неправомерно и необоснованно выставляет транспортные средства в международный розыск. Для решения этой проблемы предлагается наделить регистрирующие органы правом определять особенности совершения регистрационных действий в отношении таких автомобилей.

Как сообщалось ранее, Министерство транспорта России планирует ужесточить правила установки дорожных камер. Согласно законопроекту, дорожным службам запретят устанавливать такие камеры ближе чем в километре друг от друга. За пределами городов это расстояние увеличивается до пяти километров.