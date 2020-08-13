В Москве полиция оцепила тротуар напротив белорусского посольства

Сотрудники полиции оцепили участок тротуара на улице Маросейка в Москве, напротив дипломатического представительства Белоруссии, где собрались недовольные результатами президентских выборов в республике и действиями местных силовиков.
Всего около белорусского посольства в данное время находятся около 200 человек, не считая представителей прессы. Полицейские оцепили участок тротуара у храма Космы и Дамиана, возле которого последние несколько дней собирались протестующие,
Около самого посольства в Армянском переулке находятся несколько автозаков.
Как писал NEWS.ru, акция солидарности с белорусскими протестующими проходит у посольства республики в Москве. Силовики задержали нескольких участников мероприятия. На неё к 17:00
Днём ранее силовики выгнали от посольства Белоруссии в Москве активистов, которые вышли в знак солидарности с протестующими в РБ.
11 августа акция в Москве прошла без задержаний. У посольства республики собрались люди с флагами, транспарантами и цветами. Собравшиеся скандировали лозунги: «Жыве Беларусь», «Лукашенко, уходи», «Света, мы с тобой», «Перемен», «Свободу политзаключённым», «Беларусь будет свободной». Сотрудники российской полиции потребовали освободить улицу, но жёстких мер не принимали.
Накануне сотрудники полиции задержали одного из активистов, вышедших к посольству Белоруссии в Москве. Силовики взяли мужчину за руки и за ноги и понесли в автозак. Другие участники акции кричали «отпустите».
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.
Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.
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