В комиссии СПЧ осудили задержание в Минске журналиста «КП в Беларуси»

Действия Минска после блокировки сайта «КП в Беларуси» выглядят как целенаправленное давление на российские СМИ. Об этом в своём Telegram-канале заявила постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

После блокирования сайта «Комсомольской правды в Белоруссии» данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории союзного государства, — говорится в сообщении.

В СПЧ призвали власти Белоруссии немедленно освободить задержанного журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко. В сообщении отмечается, что профессиональная деятельность работника СМИ не может быть основанием для преследования.

О блокировке сайта «КП в Беларуси» стало известно утром 29 сентября. Отмечалось, что доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Белоруссии и закона о СМИ.

Как рассказал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, Минск заблокировал доступ к сайту «КП в Беларуси» из-за публикации материала Можейко о воспоминаниях одноклассницы Андрея Зельцера, который убил офицера белорусского КГБ. Он отметил, что редакция ресурса будет обращаться к белорусским властям с просьбой о возобновлении доступа.

28 сентября сотрудники белорусского КГБ проводили в Минске рейд по квартирам лиц, которые могут быть причастны к терроризму. В ходе операции был убит офицер спецслужбы Дмитрий Федосюк — его застрелил айтишник Зельцер. Нападавший был уничтожен ответным огнём.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве рассчитывают, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.