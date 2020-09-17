Уволенным руководителям СК предложили временно сохранять зарплату

Высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета предложили временно сохранять зарплату в течение двух месяцев после увольнения. Авторами инициативы стали представители Министерства юстиции РФ.
В настоящее время законопроект находится на стадии общественного обсуждения. Предложенная правовая норма предусматривает зачисление в «распоряжение СК» руководителей ГСУ, областных СУ, следственных отделений СК по районам и городам на срок до двух месяцев, пока они ищут новую работу.
Воспользоваться привилегией смогут те, кто был отстранён от должности по причинам, которые не требуют безусловного увольнения. В этот перечень входит прекращение допуска к государственной тайне, несданная аттестация, ликвидация следственного органа и рассмотрение вопроса о назначении сотрудника на более высокий пост.
В течение двух месяцев уволенный руководитель подразделения сохранит гарантии социальной защиты, материальное содержание в рамках оклада и другие выплаты. Ему также могут предложить вакантные должности, соответствующие его квалификации или нижестоящие. В этом случае финансовое обеспечение будет соответствовать предложенной должности.
Законопроект
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