Попытка теракта в Крыму, ребенок погиб в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 2 сентября ВСУ трижды пытались атаковать Крымский мост, а также обстреляли приграничье

Фото: МО Украины

Минобороны России сообщило о попытках ВСУ совершить несколько террористических атак на Крымский мост в ночь на 2 сентября. По данным ведомства, Киев использовал морские дроны, однако ВС РФ уничтожили все беспилотники. Кроме того, руководство Херсонской, Брянской и Курской областей рассказало про огонь по регионам со стороны ВСУ. МО РФ информацию не комментировало. Подробности ночных и утренних обстрелов — в материале NEWS.ru.

В ДНР рассказали о погибшем ребенке из-за обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате атак погибла девочка 2016 года рождения. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«За истекшие сутки Представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Ранения различной степени тяжести получили 23 гражданских лица, в т. ч. дети 2008, 2009, 2013 г. р. в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Никитовском районе Горловки, Новониколаевке», — сказано в сообщении.

Кроме этого, повреждения получили 35 домостроений в Петровском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки и пять объектов гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 180 боеприпасов.

Что рассказали власти Брянской области про обстрелы ВСУ

ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«ВСУ обстреляли поселок Климово. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз.

Позже руководитель региона рассказал, что ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа, пострадавших нет, но в результате атаки частично поврежден один жилой дом, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Под Курском взрывной волной ранило женщину

ВСУ обстреляли деревню Успеновку Кореневского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. В результате атаки от взрывной волны пострадала одна жительница, уточнил он. Всего зафиксировано три прилета снарядов. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины. Насчитали три прилета. От взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Старовойт.

Также повреждения получило одно из домовладений. Там были выбиты окна. Губернатор заверил, что владельцу будет оказана вся необходимая помощь в восстановлении дома.

Чем ВСУ пытались атаковать Херсонскую область

ВСУ атаковали дронами село Масловка в Херсонской области, сообщила администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале. В результате атаки ранен мирный житель, повреждены дом и газопровод. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Сегодня, 2 сентября, около 07:30 боевики украинских вооруженных формирований атаковали дронами село Масловка. В результате атаки поврежден дом по ул. Степная, 34. Также поврежден газопровод. Ранен мирный житель», — говорится в сообщении.

Над Белгородской областью засекли дроны ВСУ

ВСУ предприняли попытку атаки на Белгородскую область, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. По данным ведомства, два украинских беспилотника были уничтожены в небе над регионом.

«Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших или погибших не сообщается. Сведения о разрушениях также не поступали.

Фото: МО РФ

Как ВСУ пытались совершить теракты в Крыму

Вечером 1 сентября Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки Крымского моста с помощью безэкипажного катера, сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале ведомства. ВС РФ уничтожили морской беспилотник в акватории Черного моря.

Позже, ночью 2 сентября, украинские военные попытались совершить вторую атаку на переправу через Керченский пролив, сообщило Минобороны РФ. Как и в первом случае, для удара использовался морской беспилотник.

Также Министерство обороны России сообщило о третьей попытке украинской армии ударить по Крымскому мосту. По данным ведомства, водный беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря.

СМИ сообщили о действиях диверсанта в Подмосковье

Telegram-канал SHOT сообщил, что диверсант поджег три шкафа системы управления электрообогревом стрелок в Люберецком районе Подмосковья. В настоящее время ведутся поиски злоумышленника, пишет канал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

SHOT отмечает, что инцидент произошел вечером 31 августа на перегоне Овражки — Родники. Неизвестный вскрыл три шкафа, затем поджег их. На месте происшествия обнаружили пакет с веществом коричневого цвета, образцы грунта и следы от обуви.

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