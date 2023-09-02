Диверсант поджег шкафы систем управления на ж/д в Подмосковье SHOT: три шкафа систем управления сгорели на ж/д в Люберецком районе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что диверсант поджег три шкафа системы управления электрообогревом стрелок в Люберецком районе Подмосковья. В настоящее время ведутся поиски злоумышленника, пишет канал.

SHOT отмечает, что инцидент произошел вечером 31 августа на перегоне Овражки — Родники. Неизвестный вскрыл три шкафа, затем поджег их. На месте происшествия обнаружили пакет с веществом коричневого цвета, образцы грунта и следы от обуви.

Ранее в Новосибирске диверсант поджег релейный шкаф на железнодорожной станции. В результате отправление двух пассажирских поездов в Читу и Владивосток задержалось. Ночью 26 августа злоумышленник пробрался к релейному шкафу на перегоне Обь — Новосибирск Западный, попытался взломать его, но в итоге решил поджечь, после этого из-за ложной занятости на двух путях светофоры вышли из строя. Полицейские, прибывшие на место ЧП, обнаружили окурок, пластиковую бутылку из-под горючего вещества и следы от колес велосипеда.

До этого сотрудники ФСБ и полиции задержали в Псковской области местного жителя, завербованного украинскими спецслужбами. Его действия были направлены на срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ. В отношении него было возбуждено уголовное дело.