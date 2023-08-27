Диверсант поджег релейный шкаф на ж/д в Новосибирске SHOT: в Новосибирске мужчина поджег релейный шкаф и задержал два поезда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске диверсант поджег релейный шкаф на железнодорожной станции, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, в результате отправление двух пассажирских поездов в Читу и Владивосток задержалось. В настоящее время полиция ищет подозреваемого.

SHOT сообщает, что ночью 26 августа злоумышленник пробрался к релейному шкафу на перегоне Обь — Новосибирск Западный, попытался взломать его, но в итоге решил поджечь, после этого из-за ложной занятости на двух путях светофоры на железнодорожных путях вышли из строя. Полицейские, прибывшие на место ЧП, обнаружили окурок, пластиковую бутылку из-под горючего вещества и следы от колес велосипеда.

Ранее сотрудники ФСБ и полиции задержали в Псковской области местного жителя, завербованного украинскими спецслужбами. Мужчина пытался устроить диверсию на железной дороге.

По данным ФСБ, в начале августа мужчина прибыл на участок железной дороги в Псковском районе и с помощью разводного гаечного ключа попытался вскрыть релейный шкаф, чтобы затем поджечь его. Его действия были направлены на срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ. Осуществить задуманное злоумышленник не успел. В отношении него возбуждено было уголовное дело.