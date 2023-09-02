Два беспилотника попытались атаковать Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Белгородскую область, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. По данным ведомства, два беспилотника ВСУ были уничтожены в небе над регионом.

Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших или погибших не сообщается. Сведения о разрушениях также не поступали.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о падении самодельного беспилотника самолетного типа на территории Воронежской области. По информации канала, дрон рухнул в пяти километрах от ближайшего населенного пункта. Он отправлен на исследование специалистам. Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщал об обстреле поселка Климово со стороны украинской армии. По его словам, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные службы.