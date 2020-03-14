https://static.news.ru/photo/d2513318-66cf-11ea-9f01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские ритейлеры начали запасаться продуктами на фоне распространения коронавирусной инфекции. Продовольственные магазины не закроются на карантин, передаёт Минпромторг РФ.

В ведомстве отметили, что пустые полки в отдельных магазинах связаны не с запасами провизии, а с тем, как сотрудники магазинов выкладывают товар и как организована логистика ретейлера.

Наши торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков, — цитирует ТАСС сообщение Минпромторга.

Как писал NEWS.ru, в многих европейских странах, где начал действовать карантин, покупатели стали опустошать супермаркеты. Магазины перестали успевать за спросом на продукты и предметы гигиены.

Торгово-промышленная палата России заверила граждан, что сельхозпроизводители готовы «накормить страну», и опровергла возможность дефицита необходимых товаров.

Коронавирусная инфекция COVID-19 признана пандемией, в мире заражены 157 тысяч человек. Погибли более 5,8 тысячи заболевших, выздоровели почти 78 тысяч. Десятки стран, включая Россию, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы, чтобы остановить распространение вируса.