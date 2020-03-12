https://static.news.ru/photo/222657f2-6477-11ea-8b7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недостатка продуктов питания из-за эпидемии коронавируса в России не будет. Такое мнение высказала вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.

Она заверила, что отечественные сельхозпроизводители могут обеспечить потребности граждан.

При этом, оговорилась она, может случиться так, что продуктовый набор станет менее разнообразным. Но не иссякнет.

Голода точно не будет. <...> мы свою страну накормим, — цитирует Дыбову ТАСС.

Сложности, по её словам, могут возникнуть лишь в тех сферах, которые зависят от поставок из других стран — с семенами, упаковкой и некоторыми компонентами. Вице-президент ТПП отметила, что сейчас экономики всех стран тесно связаны между собой, поэтому закрытие границ является сильнейшим вызовом для всех.

Ранее, как писал NEWS.ru, финансовый омбудсмен Павел Медведев посоветовал россиянам быть предельно осторожными при совершении покупок. В противном случае в условиях кризиса денег может не остаться даже на еду, предупредил он.