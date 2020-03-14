https://static.news.ru/photo/ed860dc0-665c-11ea-a4b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейцы скупают продукты, опасаясь, что магазины закроют из-за коронавируса. Фото и видео опустошённых залов супермаркетов опубликовал Telegram-канал «Карантин.Live».

Так, в Германии чуть ли не развернулась настоящая война за туалетную бумагу. В Латвии жители запасаются консервами, крупами, сахаром, солью и всё той же туалетной бумагой. В Испании очевидцы сняли совершенно пустые полки в магазине.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш рассказал о мерах по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, власти приняли решение о закрытии всех пассажирских международных перевозок.