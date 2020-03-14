Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш рассказал о мерах по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, власти приняли решение о закрытии всех пассажирских международных перевозок.
Страна не будет сообщаться с другими государствами посредством самолётов, кораблей, автотранспорта и железной дороги,
Мы приняли решение закрыть все международные пассажирские перевозки из-за распространения коронавируса — авиасообщение, железнодорожным, водным и автотранспортом, — сказал он.
В настоящий момент в Латвии выявили 26 случаев заболевания коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, в марте коронавирусная инфекция стала пандемией. Государства закрывают границы, мировая экономика падает. От инфекции погибли 5,5 тысячи пациентов. Выздоровели 72,3 тысячи, в том числе 65,6 тысячи граждан Китая, который стал первым очагом инфекции в декабре 2019 года.
В России заболели 59 человек, шестерых выписали из больницы.
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