https://static.news.ru/photo/abeb3e00-661e-11ea-bc46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш рассказал о мерах по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, власти приняли решение о закрытии всех пассажирских международных перевозок.

Страна не будет сообщаться с другими государствами посредством самолётов, кораблей, автотранспорта и железной дороги, передаёт РИА Новости.

Мы приняли решение закрыть все международные пассажирские перевозки из-за распространения коронавируса — авиасообщение, железнодорожным, водным и автотранспортом, — сказал он.

В настоящий момент в Латвии выявили 26 случаев заболевания коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, в марте коронавирусная инфекция стала пандемией. Государства закрывают границы, мировая экономика падает. От инфекции погибли 5,5 тысячи пациентов. Выздоровели 72,3 тысячи, в том числе 65,6 тысячи граждан Китая, который стал первым очагом инфекции в декабре 2019 года.

В России заболели 59 человек, шестерых выписали из больницы.