Температура 40: что за грипп и пневмония бушуют в России, как лечить

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Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. По сообщениям СМИ, у многих московских школьников выявили грипп и скрытую пневмонию. В столичном департаменте здравоохранения опровергли эту информацию. Много ли людей сейчас болеют, как не подхватить вирус и чем лучше лечиться — разбирался NEWS.ru.

Как выросло число заболевших гриппом и ОРВИ в России

Как заявили в Роспотребнадзоре, с 4 по 10 декабря отмечен рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах на 8,8% по сравнению с прошлой неделей. Представители ведомства добавили, что почти 52,5% россиян прошли вакцинацию от гриппа.

По данным Роспотребнадзора, за неделю было зарегистрировано более 107 тысяч случаев заражения COVID-19 — различными вариантами штамма «омикрон».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие симптомы у школьников с гриппом и скрытой пневмонией

По информации Telegram-канала Mash, в Москве и области школьники массово болеют скрытой пневмонией и гриппом.

«По нашей информации, большинство мест в больницах занято детьми именно с такими диагнозами. Температура под 40, не помогающее жаропонижающее и недельные больничные — случаи очень похожи», — утверждает канал.

Болезнь протекает по разным сценариям:

температура поднимается до 40 градусов без остальных симптомов;

гипертермия с сильными болями в горле на протяжении нескольких дней, после чего примерно в 90% случаев может развиться пневмония;

высокая температура без сильных болей в горле, с кашлем, который может длиться около недели.

Как добавили авторы Telegram-канала, во всех случаях почти не действуют антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты, высокая температура чаще всего держится около шести дней. После этого либо человек выздоравливает, либо у него начинается скрытая пневмония. Также в публикации утверждается, что примерно у 60% переболевших появляются «узелки в легких».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Много ли школьников болеют пневмонией

По данным РЕН, высокая заболеваемость школьников наблюдается в нескольких субъектах РФ, на карантин начали отправлять школьные классы.

«Все потому, что в этом году добавилась еще и микоплазменная пневмония, которая легче всего атакует именно детей и подростков. Ее трудно отличить от простуды, но последствия гораздо тяжелее», — говорится в публикации.

Как рассказала изданию мать одного из заболевших детей, ее сына «лечили от обычной простуды» в течение нескольких дней, но на пятый «он начал надрывно кашлять и жаловаться, что болит голова и ножки». Женщина попросила врачей сделать ребенку рентген легких, после чего его увезли в больницу с микоплазменной пневмонией.

В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что количество случаев заболевания не превышает показателей прошлого сезона. «При этом какого-либо заметного роста госпитализации среди детей не фиксируется, тяжелые пациенты встречаются нечасто», — уточнили в ведомстве.

По скорости распространения микоплазменная пневмония напоминает коронавирус. В начале декабря несколько европейских стран сообщили, что у большого количества детей было диагностировано именно это заболевание.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как обстоит ситуация в России. По ее словам, первый случай заражения микоплазменной пневмонией был зафиксирован в конце сентября, а к середине ноября ситуация «практически сошла на нет».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Есть ли аномалия в нынешнем росте пневмоний

Как отметил в разговоре с NEWS.ru член комиссии РАН по борьбе с лженаукой доктор медицинских наук Василий Власов, сейчас речь идет о «сезонном подъеме заболеваемости, который вызван разными „простудными инфекциями“».

«На сегодняшний день нет серьезных оснований говорить о том, что это что-то особенное. Но это не значит, что это не может оказаться чем-то особенным через неделю или месяц. Действительно, есть необходимость вакцинации от кори; действительно, микоплазменная инфекция — это неприятно. Но нет достаточных оснований для того, чтобы по этому поводу паниковать. Пока система здравоохранения напрягается по совсем другим причинам», — поделился мнением ученый.

Реальна ли сегодня опасность гонконгского гриппа

В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что среди заболевших москвичей «по-прежнему преобладают вирусы не гриппозной этиологии, вместе с тем остается высокой доля вирусов гриппа А(Н3N2)». Его называют гонконгским гриппом, этот штамм вызвал пандемию 1968–1970 годов, которая унесла жизни около 4 млн человек во всем мире. Сейчас он не так опасен.

По мнению профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, гонконгский грипп может вызывать осложнения и пневмонию, но наиболее опасен для детей, пожилых и людей с хроническими инфекциями. Для остальных заболевание не представляет серьезной угрозы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В беседе с NEWS.ru профессор Василий Власов высказал мнение, что подъем заболеваемости гриппом объясняется некоторой смесью вирусов, среди которых один доминирует, но высокая доля этого варианта (А(Н3N2). — NEWS.ru) пока ничего существенного не значит. Как полагает эксперт, стоит беспокоиться, лишь когда тот или иной вирус или его вариант демонстрирует «какие-то особые свойства».

«Этот, судя по всему, никакими особыми свойствами, во-первых, не обладает, а во-вторых, у нас очень мало делается анализов заболевших, поэтому данные о структуре возбудителей нужно рассматривать очень приблизительно», — резюмировал ученый.

Как защитить себя от ОРВИ и гриппа

В московском управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что лучший вариант защиты от сезонных респираторных заболеваний — это вакцинация в комплексе с другими мерами профилактики. Также важно высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.

«Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных вирусов — вирусов гриппа, но остается еще более 200 видов вирусов, которые менее опасны для человека, но также могут явиться причиной заболевания ОРВИ. Наилучший эффект в профилактике гриппа и ОРВИ дает комплексный подход, включающий специфическую (вакцинация) и неспецифическую (стимуляция иммунитета лекарственными средствами) защиту населения, а также здоровый образ жизни», — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре советуют в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом принимать такие меры:

сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, пользоваться масками;

избегать тесных контактов с людьми, которые чихают или кашляют;

чаще тщательно мыть руки с мылом и промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;

регулярно проветривать помещения, делать влажную уборку, увлажнять воздух;

есть как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и другие);

по рекомендации врача использовать препараты для повышения иммунитета.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В случае появления заболевших гриппом или ОРВИ в семье или рабочем коллективе начинайте прием противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата)», — отметили в ведомстве.

Терапевт Надежда Чернышова в беседе с NEWS.ru посоветовала не только прививаться от гриппа и коронавируса, но и реже посещать людные места, больше бывать на свежем воздухе, в парках, лесу, где просто можно подышать.

«Одеваться по погоде, надевать перчатки в метро и автобусе, обрабатывать руки спиртосодержащим раствором. Масочный режим никто не отменял, это надежный канал для уменьшения возможности заражения. Не нужно забывать их вовремя менять. <...> Больше свежей еды, свежей зелени, овощей, фруктов. Нужно высыпаться, потому что недосып — мощнейший фактор угнетения иммунитета. Хронически не высыпающийся человек гораздо более восприимчив к вирусам», — добавила Чернышова.

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