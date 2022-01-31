«Досье креветки»: кто стоит за крупнейшим блогом антивакцинаторов

Специалист по информационной безопасности Владимир Келаскин при поддержке учёных собрал и обнародовал досье на крупнейшего на постсоветском пространстве пропагандиста антивакцинаторства под псевдонимом Антона Амантонио, на чьи ресурсы в разных соцсетях подписаны около 450 тысяч человек, а его книга пользуется популярностью, несмотря на критику научного сообщества. Автор расследования пришёл к выводу, что под одним ником скрываются два человека — проживающие в Израиле уроженцы СССР: инженер Анатолий Улановский (зарегистрированный в еврейском государстве как Tal Ilani) и его супруга, семейный врач Рузана Маленкович. Сам же блогер опровергает выводы расследования. Подробности — в материале NEWS.ru.
Кто такой Амантонио и чем он известен
Человек (или группа лиц), скрывающийся под псевдонимом Антон Амантонио, известен с начала 2014 года, когда в «Живом журнале» появился блог amantonio (сейчас там чуть более 1000 подписчиков). Также у него есть аккаунт в Instagram (354 тысячи подписчиков), Telegram (94 тысячи) и «ВКонтакте» (более 1400).
Первые его посты в ЖЖ были цитатами писателей Михаэля Энде, Эдуарда Лимонова и Карлоса Руиса Сафона, а также советами, как выучить иностранные языки. В апреле 2016 года в журнале появилась первая публикация на «медицинскую» тематику — её автор
Также в своём журнале amantonio публиковал посты, популярные у любителей «теорий заговоров». Например, он
Amantonio
В 2017 году amantonio стал активно
Упоминая о связи прививок с аутизмом, к которой многократно обращаются многие антивакцинаторские сообщества, он также ссылался на исследование «некоего Эндрю Уэйкфилда». Как напоминает Владимир Келаскин, речь идёт об публикации британского врача, опубликованное в журнале Lancet в 1997 году. Статья основывалась на сознательно сфальсифицированных данных при испытании вакцины MMR, которая, по утверждению медика, могла приводить к развитию аутизма у детей. Впоследствии ошибочность этого вывода была многократно подтверждена, и в 2010 году Lancet
На основе постов ЖЖ-юзера amantonio в 2020 году в издательстве АСТ тиражом 2000 экземпляров вышла книга А. Амантонио «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации». Её автор уверяет, что в ней содержится информация «о научных исследованиях, о которых часто умалчивают СМИ и органы здравоохранения», а также «лишь научные факты о вакцинации, практически без комментариев автора». Также Амантонио
Издание вызвало волну критики со стороны научного сообщества. Например, медик и журналист Алексей Водовозов
Из-за скандала выход книги
Как деанонимировали Амантонио
Изучив открытые данные и отправив символическую сумму денег на PayPal-адрес, указанный автором ЖЖ amantonio, расследователи
Далее, при анализе открытых данных расследователи узнали, что, скорее всего, при рождении этого человека звали Анатолием Улановским. Такой вывод сделан на основе упоминания о том, что Улановский переводил с английского на русский язык документальный фильм «Голубой Китай», в котором указывалась его электронная почта, адрес которой совпадает с тем, что удалось выяснить при PayPal-переводе.
Израильское имя Tal («роса») является распространённой конверсией русского имени Анатолий на иврит. Фамилия Ilani является стилизованной версией фамилии Улановский, — делают вывод авторы досье.
По «цифровым следам» в Интернете исследователи смогли деанонимироать предполагаемую супругу Улановского, которая могла приложить усилия к публикации его текстов. Это косвенно подтверждается словами amantonio, который в своём ЖЖ описывал её как единомышленника и главного вдохновителя, утверждая, что жена является доктором медицины, которая научила его читать медицинские исследования. Расследователи выяснили, что в 2014 году пользователем Tal Ilani в Сети было зарегистрировано доменное имя ruzana.org, а в открытой государственной базе данных израильских врачей присутствует запись о лицензии, в 2018 году выданной некоей Розене Меленковитц. К тому же в соцсетях отыскался юзер по имени Рузана Маленкович, получившая, судя по информации о пользователе, медицинское образование в Израиле. В открытом доступе авторы досье обнаружили упоминание о докторе медицины Ruzana Malenkovich, проходящей стажировку в педиатрическом отделении больницы Baruch Padeh Medical Center, связанной с медицинским факультетом университета Бар Илан, который окончила Маленкович. Но научных работ она не публиковала, утверждают исследователи.
Нашлась в Интернете и архивная запись из телефонного справочника за 2017 год, где, в частности, под одним контактом было написано Ilani Tal and Melenkowitz Rosena. Ещё одним аргументом в пользу версии о Рузане Маленкович как супруге Анатолия Улановского оказался найденный в цифровых архивах любительский перевод книги Клауса Джоула «Посланник», вступительный текст к которому подписан «Розена и Таль». К тому же на Facebook существовала страница tal.ilani.1, одним из друзей которого была ruzana.malenkovich (в одном из комментариев она отмечала, что занимается «семейной медициной»). Изучив упоминания в Сети, авторы досье выяснили, что Рузана Маленкович последнее время трудилась семейным врачом в практике Clinic Safed DUBEK в городе Цфат на севере Израиля.
До 24 декабря 2021 года в «Одноклассниках» существовал профиль некоей 42-летней Рузаны Маленкович, который к настоящему времени удалён, как и поменялись некоторые другие страницы. В частности, был изменен контактный адрес PayPal-пользователя [email protected], очищены или удалены профили в сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, LinkedIn, LiveJournal. Произошло это после публикации досье, это наводит его авторов на предположение о том, что их «герои» начали «заметать» свои цифровые следы.
Эзотерика и педофилия
В ходе изучения материалов авторы досье выяснили, что на пользователя Ruzana Malenkovich в 2008–2019 годах было зарегистрировано доменное имя ganeymoledet.org, авторы которого якобы ратовали за создание в Израиле ячейки общины так называемых анастасийцев (также известных как «Звенящие Кедры России»). Члены этого движения являются последователями Владимира Пузакова, пишущего под псевдонимом Владимир Мегре, который в своих книгах утверждает, что в сибирской тайге проживает некая девушка по имени Анастасия, имеющая сверхъестественные способности. Как подчёркивается в расследовании, одной из ключевых тем в работах Пузакова является призыв к отказу от благ цивилизации и в первую очередь доказательной медицины, что «полностью соответствует повестке группы лиц, действующих на территории России и Украины под псевдонимом „Антон Амантонио“».
Помимо вероятной близости Рузаны Маленкович к адептам Владимира Пузакова, деанониматоры Амантонио утверждают, что Анатолий Улановский мог иметь отношение к последователям Владислава Рудашевского, которых разоблачители сект критикуют за то, что под видом устранения «негативных эмоций» они
Расследователи выяснили, что в 2011–2012 годах на имя Tal Ilani был зарегистрирован домен simpats.com, на котором располагался закрытый форум для «симпатов» — последователей Всеволода Рудашевского. А в 2014–2017 годах, следует из досье, Tal Ilani являлся владельцем сайта «Бодрая креветка» (bokrevetka.com), якобы также связанного с адептами Рудашевского, которые также вели ЖЖ bodrayakrevetka. В одной из записей блога — список рекомендованной литературы, повлиявшей на мировоззрение автора блога. Первой в списке была указана упомянутая книга Клауса Джоула «Посланник», переводом которой на иврит занимались «Розена и Таль».
В 2020 году ресурсы культа
Впрочем, в переписке с одним из авторов расследования Владимиром Келаскиным Амантонио (или человек, выдающий себя за него) опроверг свою причастность к эзотерическому культу. Он, в частности, называл себя «частью группы, которая занималась борьбой с этой сектой». По мнению Улановского-Амантонио расследователи якобы «читают источники так же, как научные исследования, полностью перевирая суть».
Мы вытащили из этой секты немало подростков и фактически привели к тому, что предводитель секты и её информационные каналы ушли в подполье, и она почти перестала вербовать новых членов. В отличие от различных «сектоведов», которые критикуют, но ничего не делают, мы спасли множество судеб, и я этим горжусь, — добавил Амантонио в переписке а авторами досье.
Проявление глобального феномена
В беседе с NEWS.ru Владимир Келаскин сообщил, что на само исследование «ушло чуть больше двух недель в декабре». Он добавил, что изначально «свою личность в этом контексте раскрыл с крайней неохотой, однако после непростых раздумий заключил, что иного выхода не было — акт подобного воздействия на беспрецедентное „анонимное“ явление мог случиться только при полной прозрачности». При этом объекты расследования демонстрируют противоположный подход.
Мне помогали в работе очень уважаемые мною люди, в том числе доктор Кирилл Скрипкин и доктор Сергей Бутрий. Однако «фронтменом» согласился стать я и принимаю ответственность за содержимое досье, с которым вы ознакомлены. [Непубличность людей, скрывающихся под ником «Амантонио»] следует из их прямой речи: они утверждают, что их анонимность минимизирует персональные выпады в их адрес и помогает аудитории сосредоточиться на «научных фактах» и «сути дела». В моем же понимании, господин Улановский и его помощники полагают, что та социальная ответственность, которую они на себя приняли своими заявлениями, обеспечивает им дополнительную степень свободы (другими словами, безнаказанность) через анонимизацию. Я и мои коллеги пошли на столь грубое и решительное вмешательство в частную жизнь в связи с тем, что целый ряд этих заявлений и высказываний со стороны Амантонио совершенно очевидно переходят черту уголовной ответственности как в Израиле, так и в России (ст. 207.1 УК РФ). Таких цитат я могу привести великое множество.
По его мнению, популярность Амантонио связана с одной стороны удачным «попаданием» скандала с книгой в издательстве АСТ и началом пандемии, а также «пресловутая претензия на „научность“ его литературных опусов».
Всплеск откровенно антинаучных и антидемократических настроений в обществе (в том числе базирующихся на откровенной эзотерике) является глобальным феноменом в контексте пандемии и подпадает под определение так называемой «инфодемии», — комментирует автор расследования.
Владимир Келаскин отмечает, что создатели досье рассчитывают «на достаточный резонанс в российском медийном поле, чтобы создать базис для коллективного обращения в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор». При этом большим опасением является «очередной виток эффекта Барбары Стрейзанд» (усилению общественного интереса к оспариваемому явлению), как это было после выхода книги Анантонио в 2020 году, однако собеседник NEWS.ru констатирует: «До сей поры мы не наблюдаем этого эффекта».
Один из авторов досье добавил, что с середины декабря ведёт переговоры с «господином Улановским по его инициативе и с его подачи». Начались они, по словам Владимира Келаскина, «с угроз, однако быстро перешли в более адекватное русло».
Поскольку попытки меня испугать ни к чему не привели, господин Улановский выбрал позицию «жертвы» (проще говоря, давил на жалость). Со стороны его аудитории никаких агрессивных выпадов с свой адрес я не испытал — напротив, попытка поговорить с его поклонниками публично в режиме реального времени в его Telegram-канале около недели назад прошла в конструктивном ключе, пока всё не было удалено и все участники не были «забанены», — резюмировал Владимир Келаскин.
Корреспондент NEWS.ru попытался задать несколько вопросов и самому объекту расследования, однако человек, предположительно являющийся им, оказался немногословным. Он ответил нет на вопросы о том, действительно ли за ником «Амантонио» скрываются Анатолий Улановский / Tal Ilani и его супруга Рузана Маленкович, а также имели ли они когда-либо отношение к культу анастасийцев и последоватялям Всеволода Рудашевского. На вопрос о том, с чем, по его мнению, «связан выход расследования и деанонимация», Амантонио отвечать не стал, посоветовав «всё же проверить источники», приведённые в досье.