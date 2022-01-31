«Досье креветки»: кто стоит за крупнейшим блогом антивакцинаторов

Специалист по информационной безопасности Владимир Келаскин при поддержке учёных собрал и обнародовал досье на крупнейшего на постсоветском пространстве пропагандиста антивакцинаторства под псевдонимом Антона Амантонио, на чьи ресурсы в разных соцсетях подписаны около 450 тысяч человек, а его книга пользуется популярностью, несмотря на критику научного сообщества. Автор расследования пришёл к выводу, что под одним ником скрываются два человека — проживающие в Израиле уроженцы СССР: инженер Анатолий Улановский (зарегистрированный в еврейском государстве как Tal Ilani) и его супруга, семейный врач Рузана Маленкович. Сам же блогер опровергает выводы расследования. Подробности — в материале NEWS.ru.

Кто такой Амантонио и чем он известен

Человек (или группа лиц), скрывающийся под псевдонимом Антон Амантонио, известен с начала 2014 года, когда в «Живом журнале» появился блог amantonio (сейчас там чуть более 1000 подписчиков). Также у него есть аккаунт в Instagram (354 тысячи подписчиков), Telegram (94 тысячи) и «ВКонтакте» (более 1400).

Первые его посты в ЖЖ были цитатами писателей Михаэля Энде, Эдуарда Лимонова и Карлоса Руиса Сафона, а также советами, как выучить иностранные языки. В апреле 2016 года в журнале появилась первая публикация на «медицинскую» тематику — её автор утверждал , что в США большинство препаратов тестируют «только на мужчинах», а Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов «не требует включать женщин в исследования, а фармацевтическим компаниям это совсем не нужно».

Также в своём журнале amantonio публиковал посты, популярные у любителей «теорий заговоров». Например, он называл «убедительными» собственные доводы о том, что английский астрофизик Стивен Хокинг, страдавший боковым амиотрофическим склерозом, из-за чего он был прикован к инвалидной коляске, «где-то в 1985 году <...> основательно помолодел, его лицо округлилось, зубы восстановились, глаза посветлели, и он превратился из седого брюнета в блондина». Блогер сравнивал снимки учёного разных лет и намекал, что его могли подменить.

Amantonio называл странными смерти актрисы Бриттани Мерфи в 32 года и её 40-летнего супруга от воспаления лёгких, анемии «и от лекарств», задаваясь вопросом, «отличается ли на самом деле наука от религии», а в одном из постов утверждал , что вагинальная жидкость — это «натуральный пробиотик», о чём «узнал из аудиокниги». Кроме того, он говорил , что «все аутоиммунные болезни можно вылечить фекальной трансплантацией».

В 2017 году amantonio стал активно разоблачать вакцинацию, а также жаропонижающие и другие препараты, например, считая , что «повышение температуры увеличивает выживаемость». Свои аргументы он выводил, в частности, из некой истории о двух лесбиянках, прочитанную в газете (в какой именно и когда — неизвестно), согласно которой «сын одной из них из-за прививки стал аутистом».

Упоминая о связи прививок с аутизмом, к которой многократно обращаются многие антивакцинаторские сообщества, он также ссылался на исследование «некоего Эндрю Уэйкфилда». Как напоминает Владимир Келаскин, речь идёт об публикации британского врача, опубликованное в журнале Lancet в 1997 году. Статья основывалась на сознательно сфальсифицированных данных при испытании вакцины MMR, которая, по утверждению медика, могла приводить к развитию аутизма у детей. Впоследствии ошибочность этого вывода была многократно подтверждена, и в 2010 году Lancet отозвал публикацию Уэйкфилда, которая тем не менее успела стать «программной» для противников прививок.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На основе постов ЖЖ-юзера amantonio в 2020 году в издательстве АСТ тиражом 2000 экземпляров вышла книга А. Амантонио «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации». Её автор уверяет, что в ней содержится информация «о научных исследованиях, о которых часто умалчивают СМИ и органы здравоохранения», а также «лишь научные факты о вакцинации, практически без комментариев автора». Также Амантонио утверждал , что после рождения дочери озадачился вопросам, какие вакцины стоит ей делать, а какие — нет. Он изучил некоторые исследования, которые его «потрясли», и «не мог понять, как настолько шокирующие научные факты о вакцинации практически никому неизвестны». Автор книги признавался, что последний раз вакцинировался во время службы в армии, после чего у него якобы из-за этого возникли проблемы со здоровьем (однако до сих пор неясно, были ли они связаны в прививкой или нет). Он уверен, что никто не проводил «адекватных исследований» и непонятно, к каким побочным эффектам приводят прививки, полагая, что серьёзные последствия бывают чаще, чем у одного из 50 вакцинированных.

Издание вызвало волну критики со стороны научного сообщества. Например, медик и журналист Алексей Водовозов охарактеризовал напечатанное «безграмотными бреднями». В свою очередь, педиатр Фёдор Катасонов называл Амантонио «примером горя от ума», потому что автор книги — «неглупый человек, поверивший в извращённую картину мира и выискивающий выглядящие научными и правдоподобными доказательства этой картины». Такой метод, по его мнению, является «дешёвой спекуляцией», а не подходом исследователя.

Из-за скандала выход книги приостановили на фоне начинавшейся пандемии COVID-19, однако в сентябре 2021 года издание вновь вышло, его тираж на этот раз составил 12 тысяч экземпляров. Помимо России, сочинение Амантонио переведено на английский и украинский языки.

Социальные сети

Как деанонимировали Амантонио

Изучив открытые данные и отправив символическую сумму денег на PayPal-адрес, указанный автором ЖЖ amantonio, расследователи выяснили , что перечисленные средства конвертируются в израильскую валюту, а их получатель идентифицируется как Tal Ilani. За этим именем, как показали дальнейшие шаги, может скрываться «некий инженер-схемотехник с последним известным местом работы в компании NXP Semiconductors». Это отчасти совпадает с данными, указанными в аннотации к книге Амантонио, согласно которым автор — это «блогер, инженер-электронщик (M. Sc. MBA), живущий в Израиле». Где сейчас трудится этот человек, неизвестно, как и в публичном доступе нет ни одного его снимка. Однако его образование никак не связано с медициной и здравоохранением (судя по обнародованным данным, он имеет степень MBA по менеджменту / финансам и по электротехнике).

Далее, при анализе открытых данных расследователи узнали, что, скорее всего, при рождении этого человека звали Анатолием Улановским. Такой вывод сделан на основе упоминания о том, что Улановский переводил с английского на русский язык документальный фильм «Голубой Китай», в котором указывалась его электронная почта, адрес которой совпадает с тем, что удалось выяснить при PayPal-переводе.

Израильское имя Tal («роса») является распространённой конверсией русского имени Анатолий на иврит. Фамилия Ilani является стилизованной версией фамилии Улановский, — делают вывод авторы досье.

По «цифровым следам» в Интернете исследователи смогли деанонимироать предполагаемую супругу Улановского, которая могла приложить усилия к публикации его текстов. Это косвенно подтверждается словами amantonio, который в своём ЖЖ описывал её как единомышленника и главного вдохновителя, утверждая, что жена является доктором медицины, которая научила его читать медицинские исследования. Расследователи выяснили, что в 2014 году пользователем Tal Ilani в Сети было зарегистрировано доменное имя ruzana.org, а в открытой государственной базе данных израильских врачей присутствует запись о лицензии, в 2018 году выданной некоей Розене Меленковитц. К тому же в соцсетях отыскался юзер по имени Рузана Маленкович, получившая, судя по информации о пользователе, медицинское образование в Израиле. В открытом доступе авторы досье обнаружили упоминание о докторе медицины Ruzana Malenkovich, проходящей стажировку в педиатрическом отделении больницы Baruch Padeh Medical Center, связанной с медицинским факультетом университета Бар Илан, который окончила Маленкович. Но научных работ она не публиковала, утверждают исследователи.

Нашлась в Интернете и архивная запись из телефонного справочника за 2017 год, где, в частности, под одним контактом было написано Ilani Tal and Melenkowitz Rosena. Ещё одним аргументом в пользу версии о Рузане Маленкович как супруге Анатолия Улановского оказался найденный в цифровых архивах любительский перевод книги Клауса Джоула «Посланник», вступительный текст к которому подписан «Розена и Таль». К тому же на Facebook существовала страница tal.ilani.1, одним из друзей которого была ruzana.malenkovich (в одном из комментариев она отмечала, что занимается «семейной медициной»). Изучив упоминания в Сети, авторы досье выяснили, что Рузана Маленкович последнее время трудилась семейным врачом в практике Clinic Safed DUBEK в городе Цфат на севере Израиля.

До 24 декабря 2021 года в «Одноклассниках» существовал профиль некоей 42-летней Рузаны Маленкович, который к настоящему времени удалён, как и поменялись некоторые другие страницы. В частности, был изменен контактный адрес PayPal-пользователя [email protected], очищены или удалены профили в сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, LinkedIn, LiveJournal. Произошло это после публикации досье, это наводит его авторов на предположение о том, что их «герои» начали «заметать» свои цифровые следы.

pixabay.com

Эзотерика и педофилия

В ходе изучения материалов авторы досье выяснили, что на пользователя Ruzana Malenkovich в 2008–2019 годах было зарегистрировано доменное имя ganeymoledet.org, авторы которого якобы ратовали за создание в Израиле ячейки общины так называемых анастасийцев (также известных как «Звенящие Кедры России»). Члены этого движения являются последователями Владимира Пузакова, пишущего под псевдонимом Владимир Мегре, который в своих книгах утверждает, что в сибирской тайге проживает некая девушка по имени Анастасия, имеющая сверхъестественные способности. Как подчёркивается в расследовании, одной из ключевых тем в работах Пузакова является призыв к отказу от благ цивилизации и в первую очередь доказательной медицины, что «полностью соответствует повестке группы лиц, действующих на территории России и Украины под псевдонимом „Антон Амантонио“».

Помимо вероятной близости Рузаны Маленкович к адептам Владимира Пузакова, деанониматоры Амантонио утверждают, что Анатолий Улановский мог иметь отношение к последователям Владислава Рудашевского, которых разоблачители сект критикуют за то, что под видом устранения «негативных эмоций» они практикуют «групповой секс и отторжение семьи, а также моральных устоев общества». Опасностью этого культа, по мнению ряда наблюдателей, является «педофильная, деструктивная направленность деятельности».

Расследователи выяснили, что в 2011–2012 годах на имя Tal Ilani был зарегистрирован домен simpats.com, на котором располагался закрытый форум для «симпатов» — последователей Всеволода Рудашевского. А в 2014–2017 годах, следует из досье, Tal Ilani являлся владельцем сайта «Бодрая креветка» (bokrevetka.com), якобы также связанного с адептами Рудашевского, которые также вели ЖЖ bodrayakrevetka. В одной из записей блога — список рекомендованной литературы, повлиявшей на мировоззрение автора блога. Первой в списке была указана упомянутая книга Клауса Джоула «Посланник», переводом которой на иврит занимались «Розена и Таль».

В 2020 году ресурсы культа заблокировал Роскомнадзор за публикацию «информации и материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, в переписке с одним из авторов расследования Владимиром Келаскиным Амантонио (или человек, выдающий себя за него) опроверг свою причастность к эзотерическому культу. Он, в частности, называл себя «частью группы, которая занималась борьбой с этой сектой». По мнению Улановского-Амантонио расследователи якобы «читают источники так же, как научные исследования, полностью перевирая суть».

Мы вытащили из этой секты немало подростков и фактически привели к тому, что предводитель секты и её информационные каналы ушли в подполье, и она почти перестала вербовать новых членов. В отличие от различных «сектоведов», которые критикуют, но ничего не делают, мы спасли множество судеб, и я этим горжусь, — добавил Амантонио в переписке а авторами досье.

Проявление глобального феномена

В беседе с NEWS.ru Владимир Келаскин сообщил, что на само исследование «ушло чуть больше двух недель в декабре». Он добавил, что изначально «свою личность в этом контексте раскрыл с крайней неохотой, однако после непростых раздумий заключил, что иного выхода не было — акт подобного воздействия на беспрецедентное „анонимное“ явление мог случиться только при полной прозрачности». При этом объекты расследования демонстрируют противоположный подход.

Мне помогали в работе очень уважаемые мною люди, в том числе доктор Кирилл Скрипкин и доктор Сергей Бутрий. Однако «фронтменом» согласился стать я и принимаю ответственность за содержимое досье, с которым вы ознакомлены. [Непубличность людей, скрывающихся под ником «Амантонио»] следует из их прямой речи: они утверждают, что их анонимность минимизирует персональные выпады в их адрес и помогает аудитории сосредоточиться на «научных фактах» и «сути дела». В моем же понимании, господин Улановский и его помощники полагают, что та социальная ответственность, которую они на себя приняли своими заявлениями, обеспечивает им дополнительную степень свободы (другими словами, безнаказанность) через анонимизацию. Я и мои коллеги пошли на столь грубое и решительное вмешательство в частную жизнь в связи с тем, что целый ряд этих заявлений и высказываний со стороны Амантонио совершенно очевидно переходят черту уголовной ответственности как в Израиле, так и в России (ст. 207.1 УК РФ). Таких цитат я могу привести великое множество. Владимир Келаскин специалист по информационной безопасности специалист по информационной безопасности

По его мнению, популярность Амантонио связана с одной стороны удачным «попаданием» скандала с книгой в издательстве АСТ и началом пандемии, а также «пресловутая претензия на „научность“ его литературных опусов».

Всплеск откровенно антинаучных и антидемократических настроений в обществе (в том числе базирующихся на откровенной эзотерике) является глобальным феноменом в контексте пандемии и подпадает под определение так называемой «инфодемии», — комментирует автор расследования.

Владимир Келаскин отмечает, что создатели досье рассчитывают «на достаточный резонанс в российском медийном поле, чтобы создать базис для коллективного обращения в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор». При этом большим опасением является «очередной виток эффекта Барбары Стрейзанд» (усилению общественного интереса к оспариваемому явлению), как это было после выхода книги Анантонио в 2020 году, однако собеседник NEWS.ru констатирует: «До сей поры мы не наблюдаем этого эффекта».

Один из авторов досье добавил, что с середины декабря ведёт переговоры с «господином Улановским по его инициативе и с его подачи». Начались они, по словам Владимира Келаскина, «с угроз, однако быстро перешли в более адекватное русло».

Поскольку попытки меня испугать ни к чему не привели, господин Улановский выбрал позицию «жертвы» (проще говоря, давил на жалость). Со стороны его аудитории никаких агрессивных выпадов с свой адрес я не испытал — напротив, попытка поговорить с его поклонниками публично в режиме реального времени в его Telegram-канале около недели назад прошла в конструктивном ключе, пока всё не было удалено и все участники не были «забанены», — резюмировал Владимир Келаскин.

Корреспондент NEWS.ru попытался задать несколько вопросов и самому объекту расследования, однако человек, предположительно являющийся им, оказался немногословным. Он ответил нет на вопросы о том, действительно ли за ником «Амантонио» скрываются Анатолий Улановский / Tal Ilani и его супруга Рузана Маленкович, а также имели ли они когда-либо отношение к культу анастасийцев и последоватялям Всеволода Рудашевского. На вопрос о том, с чем, по его мнению, «связан выход расследования и деанонимация», Амантонио отвечать не стал, посоветовав «всё же проверить источники», приведённые в досье.