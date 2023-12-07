Врач рассказала, как не заболеть гриппом и коронавирусом зимой Врач Чернышова: прогулки в лесу и здоровый сон защитят от гриппа и коронавируса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прогулки на свежем воздухе, минимальный контакт с людьми, здоровый сон и правильный рацион питания являются эффективной профилактикой гриппа и коронавирусной инфекции, рассказала NEWS.ru терапевт Надежда Чернышова. Врач посоветовала одеваться по погоде, надевать перчатки в общественном транспорте и обрабатывать руки спиртосодержащим раствором

Масочный режим никто не отменял, это надежный канал для уменьшения возможности заражения. Больше свежей еды, свежей зелени, овощей, фруктов. Нужно высыпаться, потому что недосып – мощнейший фактор угнетения иммунитета. Хронически не высыпающийся человек гораздо более восприимчив к вирусам, — сказала Чернышова.

Врач подчеркнула, что самым действенным механизмом защиты являются прививки от гриппа и коронавируса. Чернышова напомнила, что вакцинация от гриппа стартует с сентября, а сейчас нужно посоветоваться с участковым терапевтом о ее необходимости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые за последние три года происходит одновременный подъем заболеваемости гриппом и коронавирусом. По ее словам, это несет дополнительные риски.

По словам врача-инфекциониста доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Ивана Коновалова, человек, заболевший гриппом или ОРВИ, фактически перестает быть заразным через 5–7 дней после появления первых симптомов. Как отметил врач, несильные кашель и насморк, которые могут сохраниться после этого периода, являются остаточными симптомами, неопасными для окружающих.