Вирусолог раскрыл, для кого наиболее опасен гонконгский грипп Вирусолог Альтштейн: гонконгский грипп наиболее опасен при хронических инфекциях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гонконгский грипп наиболее опасен для детей, пожилых и при наличии хронических инфекций, предупредил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. В беседе с «360» вирусолог подчеркнул, что для здоровых молодых людей заболевание не представляет серьезной угрозы.

Он опасен для детей раннего возраста и опасен для пожилых людей, особенно с хроническими инфекциями. Он вызывает осложнения, пневмонию, — пояснил Альтштейн.

Основными признаками гонконгского гриппа называют высокую температуру, интоксикацию, кашель, насморк и тошноту. Для установления точного диагноза вирусолог рекомендует пройти лабораторную диагностику, в том числе ПЦР. Защититься от заражения поможет вакцинация. Эксперт также посоветовал полноценно питаться, носить средства индивидуальной защиты в местах скопления людей и соблюдать правила личной гигиены.

Гонконгский грипп ранее обнаружили в Якутии. Эпидемический порог ОРВИ в регионе на 1 декабря превышен на 92%: там зарегистрировано 12 595 случаев респираторных заболеваний.

До этого вирусолог Елена Бурцева рассказала, что основными потенциальными возбудителями гриппа сегодня являются два эпидемически значимых штамма. Это A(H1N1)pdm09, известный как свиной грипп, и A(H3N2), или гонконгский грипп.