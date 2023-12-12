Москвичей призвали носить маски в общественных местах Роспотребнадзор посоветовал москвичам носить маски для защиты от ОРВИ и гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичам следует носить маски в местах скопления людей и общественном транспорте, чтобы защититься от опасных инфекций, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте. Эта необходимость возникла в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице.

Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных вирусов — вирусов гриппа, но остается еще более 200 видов вирусов, которые менее опасны для человека, но также могут явиться причиной заболевания ОРВИ, — объяснила санитарная служба свои рекомендации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые за последние три года происходит одновременный подъем заболеваемости гриппом и коронавирусом. По ее словам, это несет дополнительные риски.

Ранее терапевт Надежда Чернышова сообщила, что прогулки на свежем воздухе, минимальный контакт с людьми, здоровый сон и правильный рацион питания являются эффективной профилактикой гриппа и коронавирусной инфекции. Врач посоветовала одеваться по погоде, надевать перчатки в общественном транспорте и обрабатывать руки спиртосодержащим раствором.