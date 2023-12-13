В Депздраве Москвы ответили на слухи о массовом заболевании школьников Депздрав Москвы опроверг слухи о массовом заболевании пневмонией в школах

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Сообщения о массовом заболевании московских школьников пневмонией не соответствует действительности, сообщил столичный департамент здравоохранения. Количество случаев не превышает показатели прошлого сезона. При этом какого-либо заметного роста госпитализации среди детей не фиксируется, тяжелые пациенты встречаются нечасто, уточнили в ведомстве.

В связи с появлением информации о якобы массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением. Доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показателей предыдущего сезона, — говорится в сообщении.

Эпидемиологическая обстановка в Москве соответствует осенне-зимнему периоду. Между собой конкурируют три основных вида вирусной инфекции: COVID-19, грипп и ОРВИ.

При этом важно подчеркнуть, что в большинстве случаев заболевания, вызванные респираторными инфекциями, протекают в легкой и средней форме, что не требует стационарного или какого-либо специфичного лечения, — добавили в депздраве.

Ранее эпидемиолог Анатолий Альтштейн предупредил об опасности гонконгского гриппа для детей. По его словам, в группе риска также находятся пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.