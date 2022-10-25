Данные об искусственности COVID-19: что об этом думают российские учёные Германские исследователи заявили, что коронавирус скорее всего был создан генной инженерией. Специалисты оценили эту версию для NEWS.ru

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Группа исследователей из Германии опубликовала исследование, в котором они говорят о том что коронавирус скорее всего был создан искусственно. Свои выводы учёные делают на основе изучения подозрительных деталей генома SARS-CoV-2. Один из авторов работы доктор иммунологии Валентин Бруттель, утверждает, что патоген «на 99,9% является искусственной, вероятно, манипулируемой копией природного вируса». Однако, как выяснил NEWS.ru, далеко не все учёные согласны с выводами немецких исследователей, полагая, что доказательства «притянуты за уши», а ранее похожие гипотезы уже отвергались научным сообществом. При этом узнать о происхождении возбудителя COVID-19 пока не представляется возможным, поскольку Китай, откуда началась пандемия, не позволяет провести полномасштабное расследование.

Ещё один «кирпичик»

На днях в Сети появилась предварительная публикация (препринт, который не прошёл научную рецензию) германских учёных Валентина Бруттеля, Алекса Уошберна и Антониуса Ван Донгена, в которой они указывают на то, что SARS-CoV-2 является «генетически модифицированным вирусом».

Валентин Бруттель утверждает, что ещё летом 2021 года заметил первые аномалии в геноме коронавируса, после чего стал изучать их. По его словам, «этот вирус на 99,9% является искусственной, вероятно, манипулируемой копией природного вируса».

Как рассказал NEWS.ru молекулярный биолог и академик РАН Сергей Нетёсов, любой вирусный геном можно изменить путём генно-инженерных манипуляций. Это стало возможным ещё 35 лет назад, хотя первые такие методы были очень сложными, многоступенчатыми и возможными только в больших лабораториях для учёных, владеющих примитивными биоинформационными методами и экспериментальными навыками в этой области.

В 2003 году в лаборатории под руководством американского учёного Экарда Виммера была полностью химически синтезирована ДНК-копия РНК-генома вируса полиомиелита. Далее ДНК-копия была превращена в РНК, а РНК путём трансфекции клеток млекопитающих — в живой вирус. Тем самым Виммер доказал, что вирус можно воссоздать чисто химически, не привлекая какие-то биологические «заготовки» и доказав химическую природу вирусов, — пояснил Нетёсов.

Фото: Shutterstock Лабораторные исследования

Он напомнил, что ещё в 1984 году вышла первая научная статья, посвящённая манипуляциям с геномами вирусов. Большинство попыток манипуляций тогда были сделаны для получения векторных вакцин, аналогичных «Спутнику V» или других прививок от коронавируса, выпускаемых компаниями Johnson & Johnson и Oxford Astra Zeneca. В конце 1980-х похожие вакцины начали разрабатывать на смену «живым» (основанным на инактивированных вирусах). Но три десятилетия назад, как объясняет Нетёсов, «классические вирусологи, которые определяли погоду в контролирующих органах министерств здравоохранения разных стран, были настроены очень консервативно».

Они в один голос утверждали: «Нам не надо генно-модифицированных вирусов, будем разрешать только полученные традиционными методами 1930-х — 1950-х годов». Но на то, чтобы получить живые вакцины классическими методами, ушли бы десятилетия. А вот векторные и мРНК-вакцины, тоже в общем, генно-инженерные, от SARS-CoV-2 сделали фактически за квартал. Та что генно-инженерная методика очень быстрая и прогрессивная, — продолжил собеседник NEWS.ru.

По мнению Сергея Нетёсова статья германских исследователей «добавляет ещё один „кирпичик“ в пользу версии о том, что нынешний коронавирус, возникший в 2019 году, — это „утечка“ из лаборатории, в которой его синтезировали». Первые такие гипотезы, напомнил учёный, появились ещё летом 2020 года. Они были основаны на том, что за полгода с момента начала пандемии исследователи так и не нашли природного предшественника SARS-CoV-2, как его не нашли и до сих пор. Совершенно другая ситуация была с вирусом атипичной пневмонии 2003 года SARS-CoV, предшественника которого нашли «буквально в течение одного-трёх месяцев».

Тогда каждый шаг исследований прибавлял уверенности в том, что речь идёт о природном вирусе, потому что геном природного предшественника SARS-CoV был похож на него на 99,99%, продолжил Нетёсов, а самый ближайший к SARS-CoV-2 «природный» вирус схож с ним всего лишь на 96% и 4% разницы — это «фантастически много».

В этой же статье германские авторы упоминают тот факт, что в роду бета-коронавирусов, к которому относится и SARS-CoV-2, S-белок ни одного вируса, кроме этого, не имеет сайта расщепления (генетического элемента, также именуемого сайтом рестрикции. — NEWS.ru), узнаваемого клеточной протеазой фурином (ферментом, расщепляющим белок. — NEWS.ru). Естественное появление кодирующей этот сайт «вставки» в 12 нуклеотидов (органических соединений. — NEWS.ru) крайне маловероятное событие. Первоначально думали, что SARS-CoV-2 приобрёл эту вставку вместе с концом гена S-белка от коронавируса панголина (отряд ящеров. — NEWS.ru), но у S-белка панголинового коронавируса не нашли сайта расщепления фурином. Так что гипотеза о том, что SARS-CoV-2 может быть искусственно полученным, находит всё больше подтверждений начиная с весны-лета 2020 года, — рассказал Сергей Нетёсов.

Он напомнил, что в китайском городе Ухани, где в конце 2019 года началась пандемия COVID-19, расположен Уханьский Институт вирусологии с лабораториями, в том числе высшей биологической защиты BSL4, начавший работу с 2017 года. Именно там учёные работали с коронавирусами, в том числе генно-инженерными методами, у этих исследователей есть десятки публикаций по природным вирусам данного типа.

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С уханьским научным центром, отметил Нетёсов, сотрудничали лаборатории США, Швейцарии и других стран. Между ними были заключены контракты на конструирование и изучение свойств рекомбинантных, то есть искусственных, коронавирусов, причём эти исследования были направлены в том числе и на имитацию природной эволюции (так называемое Gain-of-Function Research). Китайская сторона должна была подготовить отчёты за 2019, 2020 и 2021 годы, но она их до сих пор не представила их ни американской стороне, ни ВОЗ, подчеркивает собеседник NEWS.ru.

В настоящее время, как рассказал Сергей Нетёсов, данная ситуация является объектом расследования со стороны нескольких групп учёных. Например, год назад ВОЗ создала вторую по счёту международную комиссию по изучению происхождения нынешнего коронавируса. Но её участникам до сих пор не дали разрешение на въезд в Ухань, а также не предоставили никаких отчётных материалов по тем грантам, которые финансировались США.

Аналогичное расследование затеял сенат США, где раз в квартал проходят слушания докладов исследователей. На последнем заседании в начале августа двое из трёх докладчиков (это, как отмечает собеседник NEWS.ru, известные американские вирусологи) высказывали гипотезы о том, что SARS-CoV-2 «с очень большой вероятностью может быть искусственно созданным».

Эти учёные не участвовали в совместных грантах с китайской стороной, а те, кто участвовал, до сих пор настаивают на том, что это природный вариант. Но на вопрос о том, где природный источник вируса, ответа так и нет, — подчеркнул Сергей Нетёсов.

Он считает, что германские исследователи «не сделали какое-то феноменальное открытие, а просто заметили целый ряд особенностей в геномах штаммов вируса SARS-CoV-2, позволяющих независимо предположить его неестественное происхождение из-за наличия места возможных „сшивок“ фрагментов генома коронавируса». В результате, пояснил собеседник NEWS.ru, авторы публикации «получили ещё одно косвенное доказательство того, что, судя по всему, исходный штамм был сконструирован».

«Экстремальная» точка зрения

Доктор медицинских наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и президент Общества доказательной медицины Василий Власов сомневается в выводах германских исследователей.

Это экстремальная точка зрения в том смысле, что люди, которые подходят к анализу данного вируса со стороны молекулярной, никогда не могут утверждать (по крайней мере, до сих пор так считалось) что-то определённое. То есть нельзя сказать, что некоторые особенности этого вируса являются и могут быть только искусственными и не могут возникнуть естественным путём. Как известно, подозрения в том, что эти особенности могли возникнуть искусственным путём, существуют буквально с самого начала [распространения SARS-CoV-2 в человеческой популяции]. Думаю, что подобного рода исследования будут продолжаться, нам остаётся только ожидать их результатов. А пока следует помнить, что выводы и версии относительно «искусственности» вируса или, например, его случайного, а даже не специального появления из лаборатории, — все эти версии по-настоящему может раскрыть только расследование методами, которые свойственны следователям, пусть и с участием учёных, — подчеркнул Власов в беседе с NEWS.ru.

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При этом он добавил, что уханьская лаборатория, о которой рассказывал Сергей Нетёсов, является «наиболее вероятным кандидатом как для создания такого вируса, там и для его „бегства“ оттуда». Но, по словам Власова, все объекты для изучения версии о происхождении SARS-CoV-2 находятся в Китае, что делает перспективы расследования «чрезвычайно маловероятными».

Молекулярный биолог и популяризатор науки Ирина Якутенко в свою очередь полагает, что сегодня невозможно доказать, что вирус был создан искусственно, потому что «те же изменения, которые могли быть созданы в лаборатории, могли появиться и естественным путём в ходе эволюционного отбора».

Эволюция вирусов как раз идёт на создание каких-то каверзных штаммов, которые показывают максимальный успех. Поэтому никакой анализ генома, сайтов рестрикций, каких-то вставок или чего-то ещё, не может дать однозначного ответа на вопрос о том, откуда возникли эти изменения. Такой ответ могло бы дать полицейское расследование, но Китай вполне очевидно и однозначно дал понять, что он не допустит никаких миссий ООН в свои лаборатории и никакого расследования происхождения вируса не будет. Мы не узнаем, откуда взялся коронавирус, хотя ответ на вопрос о происхождении SARS-CoV-2 мог бы дать анализ лабораторных журналов и беседы с её работниками. А глядя на сам вирус, заключить, откуда он взялся, невозможно, — утверждает Якутенко.

Утверждения же Валентина Бруттеля и его коллег, о том, что «вирус на 99% или 89% является искусственным, по словам собеседницы NEWS.ru, «никак не являются состоятельными и не существует никакого научного способа доказать вероятность этого с такой точностью». Ирина Якутенко добавила, что это далеко не первая попытка доказать лабораторное происхождение вируса, основанная на анализе генома, который якобы был собран искусственно.

Идея авторов новой статьи в том, что как-то очень подозрительно расположены сайты рестрикций в геноме SARS-CoV-2, и из этих кусочков можно собирать вирус de novo. Но доказательств в этой работе явно не хватает, и они очень притянуты за уши. В организме любого живого существа огромное количество сайтов рестрикций, и какая-нибудь последовательность наверняка будет узнаваться по каким-либо ферментам. В этой работе выбрана пара ферментов, на основе чего и проводится анализ, — пояснила Якутенко.

Она предположила, что германские исследователи «хотят доказать то, что они предполагают заранее, и долго искали, какие рестрикции подходят под их исходную гипотезу, но чтобы доказать её, необходимо гораздо больше данных».

Аномальность под вопросом

Также скептически о выводах Валентина Бруттеля, Алекса Уошберна и Антониуса Ван Донгена отозвался биолог и публицист Александр Панчин. По его мнению, их теория «вообще не состоятельна».

Существуют ферменты, способные распознавать определенные последовательности ДНК и их разрезать. Если мы возьмём геном любого вируса, то можно найти такие последовательности, которые будут узнаваться тем или иным ферментом и разрезаться. Авторы говорят, что в геноме SARS-CoV-2 подозрительный паттерн разрезания его генома конкретной парой таких ферментов. Как будто бы кто-то пытался собрать его по частям из фрагментов, которые получаться, если этими ферментами геном коронавируса разрезать. В чём подозрительность? Участков разрезания этими ферментами больше или меньше обычного? Нет. Находятся ли эти места для разрезов в подозрительных местах вроде краёв гена шиповидного белка? Тоже нет, — заявил Александр Панчин в комментарии NEWS.ru.

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Он отметил, что, по мнению авторов статьи, подозрительность заключается в том, что «данная пара ферментов разрезает геном SARS-CoV-2 на фрагменты, не превышающие определённой длины». Панчин пояснил, что германские исследователи «придумали» такую меру «искусственности» вируса, потому что якобы «генные инженеры не стали бы использовать слишком длинные фрагменты, им нужны более короткие, но не слишком многочисленные». И вот по этому признаку геном SARS-CoV-2, как считает Бруттель и его соавторы, аномален, добавил собеседник NEWS.ru.

Правда, по их же данным, существуют природные коронавирусы, которые ещё более аномальны по данному признаку, чем SARS-CoV-2, но это так, мелочи. Кроме того, интересен выбор именно конкретной пары ферментов. Он продиктован отнюдь не тем, что такая пара ферментов используется генными инженерами чаще всего. А чем? Кто его знает. Да, такие ферменты, как и многие другие, используются генными инженерами. Но если взять другие ферменты, никакой аномальности, скорее всего, не получится. Но авторы ведут свои статистические подсчёты таким образом, будто никаких других ферментов не существует. Такой подход называется cherry-picking, а анализ нуждается в поправке на множественные сравнения, которой нет, — пояснил Александр Панчин.

По его словам, «абсолютно все участки разрезания генома указанными авторами ферментами встречаются у тех или иных коронавирусов природного происхождения, родственных SARS-CoV-2, обнаруженных в том числе сильно позже, и, как следствие, присутствуют в реконструированном геноме общего предка вирусов SARS-CoV, SARS-CoV-2 и их родственников». То есть, продолжил Александр Панчин, «каким-то образом предполагаемые генные инженеры при создании SARS-CoV-2 вставляли сайты узнавания ферментами ровно в те места, где они встречаются у природных вирусов, которых ещё на тот момент не обнаружили».

Также Панчин добавил, что версий искусственного создания коронавируса SARS-CoV-2 предлагалось много, но ни одна до сих не нашла подтверждения. И позиция германских исследователей «ничуть не лучше предыдущих, а в каком-то смысле хуже, так как строго противоречит эмпирическим данным».