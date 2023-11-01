Суд Лондона отказал России в государственном иммунитете по делу ЮКОСа

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Россия не может апеллировать к принципу государственного иммунитета в споре с бывшими акционерами ЮКОСа, чтобы не выплачивать им компенсацию в размере $50 млрд, которую на нее наложил международный арбитраж, сообщает Reuters со ссылкой на постановление Высокого суда Лондона. Судья Сара Кокерилл вынесла решение в пользу компаний Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.

Основанием для вердикта стало то, что Россия согласилась передать дело ЮКОСа на рассмотрение в международный арбитраж. По этой причине попытки Москвы оспорить решение суда не имеют законных оснований.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014-м обязал РФ выплатить более $50 млрд трем вышеназванным компаниям, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа. Reuters отмечает, что с учетом процентов за эти годы сумма компенсации, которую должна выплатить Россия, составляет около $60 млрд.

В 2021 году Верховный суд Нидерландов удовлетворил кассационную жалобу России по одному пункту — что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. Теперь апелляционный суд Амстердама должен вновь рассмотреть это решение. Другие претензии Москвы были отклонены окончательно.

Агентство добавляет, что Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum ищут способы взыскать $50 млрд с России в американских и британских судах.

Ранее Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов одного из экс-руководителей ЮКОСа Леонида Невзлина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Генпрокуратура РФ обвинила его в причастности к совершению ряда тяжких преступлений.