Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов журналиста Илью Колмановского и предпринимателя, одного из экс-руководителей «Юкоса» Леонида Невзлина, сообщили на сайте ведомства. Также список иноагентов пополнили депутат Мосгордумы Евгений Ступин и политический деятель Михаил Лобанов.

Колмановский распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией, — говорится в сообщении Минюста.