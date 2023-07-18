Суд арестовал более 100 млн рублей и золотые монеты Блиновской

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Елена Блиновская

Московский суд арестовал более 100 млн рублей, валюту, а также золотые монеты в рамках уголовного дела о неуплате налогов, возбужденного в отношении блогера Елены Блиновской, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По информации собеседника агентства, арест наложен на коллекционные монеты номиналом 10 рублей, 2 рубля и 1 рубль.

По делу блогера арестованы монеты номиналом 10 рублей — 7 штук, монеты Георгий Победоносец — 80 штук, монеты в индивидуальных футлярах — 12 штук, монеты номиналом 2 рубля, монеты номиналом 1 рубль, — утверждает источник.

В конце июня Пресненский районный суд Москвы принял решение о продлении домашнего ареста Блиновской на один месяц — до 26 июля. В ходе судебного заседания, прошедшего 21 июня, блогер полностью признала свою вину. Она также подчеркнула, что активно сотрудничает со Следственным комитетом в рамках расследования.

Блогер Елена Блиновская была задержана 27 апреля по делу об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, она получала доходы от реализации учебных курсов, а также тренинг-марафонов. При этом отмечается, что Блиновская легализовала более 43 млн рублей, купив автомобиль и организовав праздник.