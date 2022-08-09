Стоматолог предупредила об опасности популярного среди россиян завтрака Стоматолог Ломакина: злоупотребление кашей с молоком может привести к потере зубов

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Многие россияне предпочитают есть на завтрак обычную кашу с молоком, однако злоупотребление этим блюдом может стать причиной разрушения эмали и потери зубов, считает стоматолог Натэла Ломакина. По ее словам, которые приводит INFOX.ru, определенную опасность для ротовой полости также представляют сваренные всмятку яйца, газировка и сладкие соки.

Помимо этого специалист отметила опасность для ротовой полости и других продуктов — например, сваренных всмятку яиц, натуральных соков, кислых фруктов, сладких газировок, сухофруктов, лимонов, апельсинов, ананасов, — пишет издание.

Стоматолог предупредила, что многие из перечисленных ею продуктов содержат много сахара, который имеет свойство разрушать эмаль. При этом другие ингредиенты могут нарушить ее целостность из-за повышенной кислотности, пояснила медик. Ломакина отметила, что некоторые продукты могут застревать между зубов и незаметно гнить там, разрушая зубы. Вместе с этим стоматолог признала, что столь негативные последствия могут быть вызваны только серьезным злоупотреблением перечисленными продуктами.

Ранее основатель студии эстетической стоматологии Глеб Пекли заявил: чтобы поддерживать зубы здоровыми летом, необходимо соблюдать ряд правил: не чередовать горячее с холодным, ополаскивать рот после каждого приема пищи, а также заблаговременно лечить зубы, тогда в отпуске не придется обращаться за помощью в незнакомую клинику. Он также предупредил, что обезвоживание может привести к более активному размножению бактерий в ротовой полости.