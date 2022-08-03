Стоматолог назвал правила поддержания здоровья зубов летом Стоматолог Пекли: жара обостряет зубные болезни, поэтому нужно заниматься их профилактикой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоматологический кабинет

Чтобы поддерживать зубы здоровыми летом, необходимо соблюдать ряд правил: не чередовать горячее с холодным, ополаскивать рот после каждого приема пищи, а также заблаговременно лечить зубы, тогда в отпуске не придется обращаться за помощью в незнакомую клинику, рассказал врач-стоматолог, основатель студии эстетической стоматологии Глеб Пекли. Он также предупредил, что обезвоживание может привести к более активному размножению бактерий в ротовой полости, пишет Lenta.ru.

При выборе напитков выбирайте те, которые не вызывают жажду и не содержат сахар. Вместо того чтобы налегать на кофе, алкоголь, соки, энергетики и колу, пейте больше зеленого чая, минеральной воды и молока, — порекомендовал специалист.

Многие фрукты и ягоды окрашивают зубную эмаль. Чтобы сохранить красоту зубов можно использовать отбеливающие пасты, отметил стоматолог. Он также напомнил, что кислые фрукты, а также температурные контрасты в еде истончают эмаль, делая ее более чувствительной. Чтобы избежать этого, Пекли предложил ополаскивать рот каждый раз после приема пищи, если нет возможности использовать зубную пасту.

Стоматолог Сергей Тюрин рассказал, как выбрать подходящую зубную щетку. По его словам, большинству людей подходят щетки жесткости medium, при этом лучше выбирать аксессуар из синтетических материалов, так как аналоги из натуральных компонентов быстрее изнашиваются. Специалист подчеркнул, что важнее всего не технические характеристики щетки, а ее правильное использование.