Столичные медики за сутки выявили ещё 692 случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/6917fcac-dd39-11ea-8110-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве выявлено 692 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 250 303 человека, из них с начала пандемии выздоровели 193 473. Скончались 4622. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего в стране зарегистрировали 907 758 заражённых коронавирусом в 85 субъектах, в том числе 5057 новых случаев за последние сутки. Кроме того, за минувшие 24 часа зафиксировали 124 смерти от COVID-19. Всего в России поправились 716 396 человек, скончались 15 384 заболевших.

Ранее президент России Владимир Путин проинформировал, что 11 августа в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство он не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов, писал NEWS.ru.

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, пока она не готова сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру, но уверена, что у РФ есть технические возможности создать высококачественный препарат.