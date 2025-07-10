Стейк с травами — сочность и аромат на вашей сковороде: готовим как профи

Стейк с травами — сочность и аромат на вашей сковороде: готовим как профи

Стейк — это простой, но очень вкусный кусок говядины, жаренный до идеальной степени прожарки. Я долго искала подходящий рецепт и наконец поняла, как сделать мясо сочным и ароматным.

Для стейка нам понадобится говядина — 700 г, оливковое масло — 2 ст. л., соль и перец по вкусу. Для соуса: сливочное масло — 70 г, горчица — 1 ч. л., зубчик чеснока и щепотка соли.

Мясо промываем и просушиваем, нарезаем поперёк волокон на стейки толщиной около 3 см. Солим, перчим и смазываем маслом. Обжариваем на раскалённой сковороде по 30 секунд с каждой стороны, чтобы запечатать сок. Затем готовим по 4–5 минут с каждой стороны, добавляя розмарин и тимьян. Готовые стейки накрываем крышкой и даём отдохнуть 8–10 минут. Для соуса смешиваем сливочное масло с горчицей, чесноком и солью. Подаём, украсив мясо ароматным маслом, — настоящий праздник вкуса!

Сохранить аромат летней зелени до весны проще, чем кажется! Этот проверенный способ позволит вам всегда иметь под рукой пикантную добавку к любым блюдам.