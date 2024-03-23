Юрист раскрыл, какое наказание грозит террористам из «Крокус Сити Холла» Юрист Русяев: террористам из «Крокуса» грозит пожизненное заключение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемым в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» грозит пожизненное заключение, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что только за сам факт участия в преступлении, предусмотренном ч. 1. ст. 205 УК РФ (теракт), фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Если теракт совершила группа лиц по предварительному сговору или организованная группа, если теракт повлек значительный имущественный ущерб или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 205 УК РФ), наказание ужесточается до 12–20 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1–2 года. Максимальное наказание по ч. 3 ст. 205 УК РФ — пожизненное лишение свободы или лишение свободы на 15–20 лет с ограничением свободы на 1–2 года, — добавил Русяев.

По его словам, теракт в «Крокусе» подпадает под пункт «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ: таким образом, максимальный срок для тех, кого признают виновными, — пожизненное заключение. Эксперт подчеркнул: отдельная ответственность предусмотрена за пособничество в совершении террористического акта по ст. 205 УК РФ, захвате заложников (ч. 3 ст. 206 УК РФ) и организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).

При этом закон позволяет освободиться от ответственности, если своевременно сообщить о готовящемся теракте и способствовать его предотвращению. В связи с этим необходимо всем, кто обладает хоть какой-либо информацией о произошедшем теракте или его возможных пособниках и соучастниках, немедленно сообщать эти сведения по телефону 112, в ФСБ или в полицию, — подытожил Русяев.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Брянской области были задержаны все четверо предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в подмосковном «Крокусе». С ними уже работают следователи, их этапируют в Москву. Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемые имели контакты с украинской стороной. После нападения преступники планировали перейти границу России с Украиной к своим подельникам.

Согласно сведениям ФСБ, в общей сложности было задержано 11 человек, среди которых четверо террористов, принимавших непосредственное участие в теракте. Спецслужбы ведут работу по выявлению пособнической базы. В настоящее время установлено, что подозреваемые тщательно спланировали теракт. Оружие, которое использовали террористы, было заранее подготовлено в тайнике.

По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 93 человека. По информации СК, число погибших еще возрастет. Некоторые из жертв скончались от отравления продуктами горения в результате крупного пожара, который охватил здание после стрельбы.