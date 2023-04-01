Стало известно, чем Киев вооружит бригады «Гвардии наступления» Военный обозреватель Суконкин: «Гвардия наступления» Украины получит только западное оружие

Фото: Capt. Tobias Cukale/Global Look Press

Боевая машина пехоты M2A3 Bradley

Бригады украинской «Гвардии наступления» получат только западное оружие, включая американские БМП «Брэдли», предположил в разговоре с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт отметил, что МВД Украины формирует не полицейские отряды, а полноценные высокомобильные подразделения.

Скорее всего, они будут не полицейскими бригадами. МВД Украины выступает просто в качестве базы для создания новых бригад, если смотреть, как создавались 1-я, 3-я, 4-я, 14-я, 15-я бригады оперативного назначения так называемой Нацгвардии МВД Украины, «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru). «Гвардия наступления» получит только западное оружие, включая американские БМП «Брэдли», — отметил Суконкин.

Собеседник не исключил, что «Гвардия наступления» получит и колесную, и гусеничную бронетехнику западного производства: БМП и БТР. По его словам, Киев может сформировать бригады, сопоставимые с регулярной армией страны.

Бригады «Гвардии наступления» могут быть сопоставимы с регулярной армии Украины. Возможно, кто-то придет из бригад оперативного назначения, из добровольцев, может, придут оперативные сотрудники из полиции в обязательном или полуобязательном порядке. Плюс у Киева есть мобилизационный резерв после очередной волны, — добавил Суконкин.

Он не исключил, что в «Гвардию наступления» начнут вступать и украинские пограничники.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что восемь бригад «Гвардии наступления» МВД Украины были сформированы и теперь готовы к активным наступательным действиям. До этого ведомство начало создание штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников с целью взятия под контроль Крыма и Донбасса.