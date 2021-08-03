Россиянам рассказали, как выбрать спелый арбуз

Маркетолог Екатерина Дворникова рассказала о том, какими должны быть хорошие арбузы и на что надо обращать внимание при выборе ягоды. Её слова передаёт «МИР 24».

Внешность имеет значение. Спелый арбуз должен иметь глянцевую поверхность. Чем насыщеннее зелёный цвет, тем арбуз спелее, сочнее и вкуснее, — отмечает эксперт.

Кроме того, на поверхности арбуза не должно быть механических повреждений. Также на нём могут быть шрамы или коричневые сеточки, но это говорит о том, что ягода спелая. Ещё допускается наличие небольшого пятна на боку, которое свидетельствует о том, что арбуз рос на земле и нормально вызревал, сообщает Дворникова.

Есть миф, что чем больше арбуз, тем он спелее. Не гонитесь за арбузами в 20 кг — они точно напичканы нитратами, — констатирует маркетолог.

Кроме того, лучше не покупать арбуз, если у него нет хвостика или он гибкий и зелёный. При постукивании же звук должен быть звонким. А чтобы не отравиться, лучше всего приобретать ягоду на специально организованных рынках или в магазинах. Правильное время для покупки начинается в середине августа и длится до конца сентября, резюмирует Дворникова.

Ранее врачи назвали суточную норму арбуза для детей и взрослых. Для первых она составляет от 80 до 150 граммов мякоти, а для взрослых — 500 граммов.