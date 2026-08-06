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06 августа 2026 в 08:00

Сочные, золотистые, с тягучим центром: ресторанный хит из 70-х на вашей кухне — эти котлеты не оставят киевским и шанса

Фото: D-NEWS.ru
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Беру куриное филе, сливочное масло и панировочные сухари — и за 40 минут получаю ресторанное блюдо, которое гремело в советское время. Нежнейшее мясо, пропитанное ароматным маслом, в хрустящей золотистой корочке — это тот случай, когда простота превращается в шедевр.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г, сливочное масло — 200 г, лимонный сок — 1/2 ч. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, панировочные сухари — по вкусу, яйца — 2 шт., зелень (петрушка или укроп) — по вкусу.

Как готовлю

Сначала отбиваю куриное филе до тонкого пласта, солю и перчу. Тем временем размягченное масло смешиваю с зеленью и лимонным соком, формирую небольшие брусочки и отправляю в морозилку для застывания. На край каждого кусочка филе выкладываю застывшее масло и аккуратно сворачиваю рулетиком, чтобы начинка не вытекала.

Обмакиваю каждый рулетик во взбитые яйца, щедро обваливаю в панировочных сухарях и отправляю на разогретую сковороду. Обжариваю до аппетитной золотистой корочки со всех сторон, затем довожу до готовности в духовке при 180 °C около 15 минут — масло внутри тает, пропитывая мясо, а корочка становится невероятно хрустящей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Когда надрезал готовую котлету, из нее тут же потянулась длинная сырная нить, а на тарелку вытекло ароматное сливочное масло — выглядело точь-в-точь как в ресторанной подаче. Панировка получилась настолько хрустящей, что звук ломающейся корочки слышали даже соседи по кухне. Советую подавать сразу, не давая остыть. Именно в горячем виде этот контраст нежного филе и золотистой оболочки раскрывается максимально.

Проверено редакцией
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