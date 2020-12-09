СК возбудил два дела из-за работы баров в ночное время в Петербурге

https://static.news.ru/photo/2b658aea-3a37-11eb-abdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два уголовных дела были возбуждены из-за работы баров в ночное время в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дела возбуждены по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённые группой лиц по предварительному сговору). Организации сферы общепита обвиняются в нарушении санитарно-эпидемиологических норм в барах Санкт-Петербурга. По этой статье главам баров грозит до шести лет колонии, сообщает ТАСС.

С 30 декабря до 10 января также не будут работать музеи и театры. Под запретом оказались автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях для групп более 50 человек.

Комплекс антикоронавирусных мер в Санкт-Петербурге был ужесточён после скандальных концертов рэпера Василия Вакуленко, известного под сценическим псевдонимом Баста. Его выступления состоялись в Ледовом дворце 27 и 28 ноября. Музыкант подвергся жёсткой критике, так как многие, посмотрев видеоролики с мероприятий, пришли к выводу, что эпидемические ограничения оказались не соблюдены.

Артист утверждает, что всё было организовано на должном уровне. Причиной общественного возмущения он назвал зависть других организаторов. Представители артиста также заявили, что на концерте не было выявлено ни одного нарушения.

Тем не менее после проверки Роспотребнадзора площадка была закрыта, а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил ужесточить санкции в отношении устроителей массовых мероприятий.

Администрация Ледового дворца была оштрафована на 480 тысяч рублей.

Помимо прочего, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что власти целенаправленно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призвал граждан не приезжать в этот период. Россияне уже начали массово аннулировать запланированные на новогодние праздники туры в Северную столицу, писал NEWS.ru.