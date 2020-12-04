Туристы начали отказываться от поездок в Санкт-Петербург на праздники

https://static.news.ru/photo/9e3126b0-3618-11eb-83e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eugene Slobodin/wikimedia.org

Введённые властями Санкт-Петербурга дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом привели к тому, что туристы начали массово аннулировать запланированные на новогодние праздники туры в Северную столицу.

Об этом пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила «Интерфаксу». По её словам, в комплексе мер, введённых городскими властями, есть нормы, которые фактически делают бессмысленной поездку в Петербург.

Туроператоры полагают, что туристы ещё успеют переориентироваться на другие направления. Однако есть опасения, что инициатива властей Петербурга может притормозить новогодний спрос в целом или даже вызвать цепную реакцию запретов в других регионах, — отметила представитель РСТ.

Туроператоры надеялись, что городские музеи всё-таки будут работать в праздники, однако эти надежды не оправдались, добавила Тюрина. Кроме того, городские власти прямым текстом призвали туристов отказаться от визита. Пресс-секретарь РСТ рассказала, что туроператоры в качестве альтернативы предлагают поездки в Ленинградскую область, где почти нет ограничений, а также в Вологду, Карелию, Калининград и на Кавказ.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры по коронавирусу в городе могут быть ужесточены, если ситуация с заболеваниями ухудшится, передавал NEWS.ru. Власти Северной столицы с 30 декабря по 10 января запретят доступ посетителей в музеи и театры. Также будет приостановлена работа общепита с 30 декабря по 3 января. Доступ в аквапарки, океанариумы, выставки в торговых центрах будет под запретом уже с 4 декабря. Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что власти города целенаправленно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают туристов не приезжать в этот период.