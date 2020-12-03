Ледовый дворец в Петербурге оштрафован из-за концерта Басты

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Нашумевший концерт рэпера Басты в Ледовом дворце Санкт-Петербурга доставил неприятности администрации спортивного объекта. Решением суда Ледовый дворец оштрафован на крупную сумму.

Невский районный суд привлёк к административной ответственности ОАО «Дворец спорта» и принял решение назначить штраф в размере 480 тысяч рублей, — сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Скандал разразился, когда в Сети появились видеозаписи с концерта 27 ноября, где видно, что в зале присутствует большое количество людей и ни о каком социальном дистанцировании нет и речи. Сам Баста заявлял, что было выполнено требование о заполняемости не более 50%. Однако инцидент всё же получил большой резонанс.

Ситуацию рассмотрел Роспотребнадзор. Эксперт ведомства установил, что вместо рассадки с соблюдением социальной дистанции зрители стояли в партере плечом к плечу. Кроме того, очень многие были без масок. Власти Петербурга обвинили зрителей в нарушениях, а председателю комитета по культуре Санкт‑Петербурга Константину Сухенко объявлен выговор.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Ледовый дворец будет закрыт из-за выявленных нарушений. Однако объект всё же продолжит работу, дело ограничилось штрафом. Кроме того, эта ситуация привела к ужесточению мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге — все массовые культурные события, запланированные в городе на ближайшее время, перенесены на 2021 год.

Дополнительные требования к допуску посетителей в учреждения культуры в Санкт-Петербурге введены с 14 ноября. Мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек предписано согласовывать с властями. При этом количество посетителей в зале не должно превышать 50% от числа зрительских мест.

Как писал NEWS.ru, власти Петербурга ожидают резкий рост заболеваемости COVID из-за концерта Басты. По мнению вице-губернатора Евгения Елина, через две недели Северную столицу ждёт связанная с этим выступлением вспышка заболеваемости.