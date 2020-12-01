Представители Басты отвергли обвинение в нарушениях на концерте

https://static.news.ru/photo/a926ac98-33e3-11eb-ba0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник комитета по культуре Санкт-Петербурга находился на концерте в Ледовом дворце 27 ноября и не выявил нарушений, сообщили в пресс-службе рэпера Басты, который выступал на площадке.

В пятницу на площадке присутствовал представитель комитета по культуре, который фиксировал происходящее. По итогам им не было выявлено ни одного нарушения на мероприятии, соответственно, не было составлено протоколов, — сказал представитель артиста.

Он отметил, что организаторы выступления строго следовали предписаниям местных властей и требованиям Роспотребнадзора. По его словам, в данном случае вопросы справедливо задавать соответствующим контролирующим органам, передаёт РИА Новости.

Концерт Басты состоялся в Ледовом дворце 27 ноября. Однако вместо рассадки с соблюдением социальной дистанции зрители стояли в партере плечом к плечу. Местные власти поначалу не усмотрели нарушений в видеозаписях с концерта, но потом пообещали изучить их ещё раз.

При этом губернатор Александр Беглов пригрозил ужесточить санкции в отношении устроителей массовых мероприятий, а глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальному подразделению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения прошедшего концерта.

Позже, как писал NEWS.ru, она проинформировала, что площадка будет закрыта из-за превышения максимально допустимой численности посетителей. В Роспотребнадзоре заявили, что зрители не пользовались защитными масками и не соблюдали социальную дистанцию.

Баста при этом утверждает, что на его выступлениях были соблюдены все необходимые меры безопасности, а заполняемость зала составила 50%. При этом главной причиной общественного негодования из-за прошедшего концерта он назвал зависть других организаторов.

Дополнительные требования к допуску посетителей в учреждения культуры в Санкт-Петербурге введены с 14 ноября. Мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек предписано согласовывать с властями. При этом количество посетителей в зале не должно превышать 50% от числа зрительских мест.