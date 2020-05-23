СК попросил арестовать захватившего отделение банка в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/e1b6d826-9e60-11ea-8cc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Следственный комитет просит суд арестовать Алексея Барышникова, захватившего в субботу, 23 мая, отделение «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве.

Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, — передаёт ТАСС слова представителя ГСУ СК РФ по столице Юлии Ивановой.

Она также отметила, что мужчине назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

23 мая мужчина ворвался в отделение Альфа-Банка на Земляном Валу в Москве. По словам очевидца, изначально он хотел совершить ограбление, но когда к месту начали прибывать полицейские, подозреваемый решил захватить заложников.

Вскоре четыре сотрудника отделения покинули помещение. Здание пришлось брать штурмом. На момент задержания захватчик находился в неадекватном состоянии.

Как ранее писал NEWS.ru, мужчина по имени Фёдор, оказавшийся в заложниках в отделении Альфа-Банка в Москве, рассказал о штурме захваченного человеком в форме доставщика еды здания.