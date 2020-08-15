Шнуров нашёл особую пользу вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2eb6ae1a-deb9-11ea-adc2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер группы «Ленинград» и продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров прокомментировал сообщение о несовместимости российской вакцины от коронавируса с алкоголем.

По мнению музыканта, главным плюсом для россиян от препарата будет то, что они вынуждено откажутся от спиртного. Эту мысль Шнуров выразил в стихотворении, которое разместил на своей странице в Instagram.

Он считает, что испытать российскую вакцину в стране хотят все — жители городов и деревень, а также учащиеся в школах и институтах. При этом музыкант отмечает, что многих не смущают никакие «кривотолки» о препарате.

Пусть будет она от ковида. А как не поможет? Да ну. Зато подошьете (то же, что кодирование от алкоголизма. — NEWS.ru) страну, — подчеркнул музыкант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Шнуров посвятил стихотворение забастовке на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ). Артист разместил стих в своём Instagram, отметив, что нерешённые проблемы дают о себе знать: «Лукашенко поддержка большая! Вышли сотни людин и кричат как один: „Уходи! Уходи! Уходи!„».