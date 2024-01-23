«Потеряли страх»: как выжить при нападении волка, сколько их в Подмосковье

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В поселке-курорте Озеро Медвежье Курганской области волк загрыз 60-летнюю местную жительницу. Еще трое человек получили травмы. Волки обитают во всех регионах России, есть они даже в Московской области. Где наибольшая опасность их встретить, как вести себя при встрече с опасным хищником, а также подробности самой недавней трагедии — в материале NEWS.ru.

Как волк напал на жителей поселка

В тот вечер пенсионерка отправилась на прогулку с подругой. По данным местного управления Следственного комитета РФ, прежде чем напасть на людей, волк покусал собаку. По данным следствия, женщина попыталась защитить питомца и в результате волк набросился и на нее.

Волк напал на женщин около 22:00. В тот момент рядом находились двое рабочих, зверь набросился и на них. Один из мужчин сумел отбиться от хищника и залез на крышу.

Всех четверых доставили в больницу в город Петухово, который находится в 24 километрах от поселка. Больше всех пострадала 60-летняя женщина: у нее были разодраны лицо, шея и тело. Около 06:00 она умерла.

«К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, врачи сделали все, что могли. Выражаю соболезнования родным и близким. Трое пострадавших получают медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает, — заявил глава Петуховского муниципального округа Антон Волков.

Травмы получили и рабочие: у одного из них порваны палец и предплечье, а у второго — левое бедро и предплечье.

По факту нападения волка проводит проверку местное управление СК РФ.

«По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — отметили в СУ СК России по Курганской области.

Что рассказывают о нападении местные жители

Местная жительница Юлия, которая пыталась помочь пострадавшей от нападения волка женщине и вызвала ей скорую, рассказала, что вечером 22 января о хищнике в поселке ей сообщили дети. Он едва не напал на ребят.

«Они лопатами отмахались, кричали — он побежал дальше. Прямо „буром“ шел на детей», — сообщила жительница Курганской области.

Примерно через час после разговора с детьми Юлия услышала стук в окно, крики и лай собаки. Она схватила лопату и выбежала во двор, где обнаружила женщину всю в крови. Ее было невозможно узнать из-за многочисленных ран. Юлия позвонила мужу пострадавшей, он продиктовал данные для скорой.

«Позвонила, скорая говорит: „Так это еще, что ли, случай?!“ Я говорю: „Я не знаю еще случая, но я только что затащила в дом женщину, всю разорванную“», — рассказала Юлия.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нападение волка в населенном пункте — редкость

Антон Волков заявил, что случившееся вечером 22 января — первый за долгое время случай нападения волка на человека в населенном пункте. Это подтвердил и председатель Петуховской районной общественной организации охотников и рыболовов Сергей Иванов.

«Волки были, приходили, видим их следы. Но чтобы на людей нападали — такого не было. Я 20 с лишним лет в обществе и впервые с подобной ситуацией столкнулся», — сказал он.

По словам Иванова, в Петуховском округе волков немного: они, как правило, приходят из других округов, к примеру, из Мокроусово либо из Казахстана.

«Среднестатистическое количество волков в Курганской области — 60–80 голов в год. Они могут переходить из Тюменской и Свердловской областей», — сказал Владимир Михайлов. Местные власти проверяют, есть ли другие звери на территории поселка и его границ, добавил он. Улицы патрулируют сотрудники правоохранительных органов.

После нападения волка на людей в Петухово всех родителей обязали забирать детей из школ, сообщают местные жители. «У нас в школе сказали, что детей будут выдавать лично в руки родителям. Эту информацию подтвердили в МВД», — пишут родители в чатах.

Кроме того, местные жители опубликовали фото волков, разгуливающих недалеко от кольца на въезде в Петухово.

Как отреагировал губернатор Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков после происшествия написал в своем Telegram-канале, что волки приходят в населенные пункты вслед за косулями.

«С начала года в регионе отмечается повышенная миграция огромного количества косули с сопредельных территорий. Вслед за этими животными тянутся и хищники. Связано ли это с климатическими особенностями, повышенной сейсмической активностью у соседей или особенностями кормовой базы, должны определить специалисты», — заявил Шумков.

Он призвал жителей региона быть осторожными и не пытаться самостоятельно вступать в схватку с хищником. «Все необходимые поручения ведомствам даны», — отметил губернатор.

В каких еще регионах замечали волков вблизи жилья

О нашествии волков сообщили жители Волгограда. По их словам, хищники «смыкают кольцо» вокруг столицы региона и некоторых близлежащих населенных пунктов. 9 января зарегистрирован случай нападения волков на стадо овец в селе Лемешкино Волгоградской области. Стая диких животных ворвалась на ферму к местному жителю. Волки съели одну овцу, а еще 10 растерзали.

В декабре 2023 года на волков жаловались жители карельского поселка Матросы, что в 37 километрах от Петрозаводска. По словам местных, волки выходят прямо в центр населенного пункта, нападают на собак.

Как минимум пять собак волчья стая растерзала в поселке Ис Свердловской области в декабре 2023 года. По словам местных жителей, к тому моменту хищники терроризировали населенный пункт уже несколько недель.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему волки нападают на людей

Заместитель президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко рассказал NEWS.ru, что случаи нападения волков на людей в России крайне редки.

«Это редчайшие случаи, из ряда вон выходящие. Волки вообще очень осторожные животные и крайне редко заходят в населенные пункты. Обычно так делают только те, которые заболели бешенством. И по Курганской области как раз возможно, что это именно такой случай», — заявил Андрей Сицко.

Он отметил, что зараженные волки нападают на людей просто потому, что они больны и «потеряли страх». А случаев нападения здоровых животных на людей Андрей Сицко за всю свою многолетнюю карьеру охотника не припомнит.

Где больше всего волков, сколько их в Подмосковье

По словам Андрея Сицко, за последние 20 лет численность волков в России сильно выросла — до 62 тысяч особей. В конце 1990-х годов их насчитывалось только 25 тысяч, уточнил он. Это связано с тем, что борьба с этим животным в РФ ослаблена.

«В советское время был доступен гораздо более обширный арсенал методов борьбы. Например, яды были разрешены. Сейчас это, естественно, запрещено. Кроме того, в советское время государство выплачивало серьезные премии за добычу волка — 100 рублей за самца и 150 рублей за самку. То есть если мы считаем, что зарплата инженера 140 рублей, то понимаете, какие это деньги. Охотники были очень заинтересованы в добыче волка», — говорит Андрей Сицко.

Он добавил, что сейчас централизованных государственных выплат за добычу волка нет, за это платят из регионального бюджета от 4 до 30 тысяч рублей, как, например, в Якутии.

Андрей Сицко отметил, что проблема волков осложнена еще и тем, что добывать это животное официально можно только в сезон охоты. А вне сезона — это регулирование численности.

«А механизм регулирования численности законодательно не очень прост: ограничены сроки, на которые выдается разрешение. То есть такие чисто бюрократические препоны. И поэтому все это приводит к тому, что волки наглеют в некоторых местах», — объяснил эксперт.

По его словам, несмотря на сложности, в тех регионах, где эта проблема стоит наиболее остро, охотникам все-таки платят премии. Это, например, Тува, Иркутская и Нижегородская области, Бурятия, Республика Коми, Якутия — всего порядка 20 субъектов РФ.

«Чем больше регион, тем больше волков. В Якутии их свыше 9 тысяч, в Красноярском крае — свыше 11 тысяч, а в Московской области, по данным охотхозяйственного реестра, на данный момент замечены 15 особей. И при этом их добывают каждый год — от 5 до 10 животных», — отметил Андрей Сицко.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как вести себя при встрече с волком

Андрей Сицко при встрече с волком советует прежде всего попытаться определить, заражен ли он бешенством. Признаки этого — прямолинейное движение на потенциальную жертву, отсутствие страха перед транспортом и человеком.

«Такое животное, будь то собака, лисица или волк, нужно избегать и, если вы еще не попались ему на глаза, постараться где-то укрыться на автобусной остановке, за деревом. Лучше отходить не спеша спиной назад. Резких движений при этом делать не стоит. Не нужно пытаться его отогнать или нападать на него», — рекомендует Андрей Сицко.

Если волк вас уже увидел, тут нужно действовать по ситуации, говорит заместитель президента Росохотрыболовсоюза. Если животное атакует, можно попробовать обороняться. Один из вариантов — попытаться отогнать волка подручными средствами: палкой, лопатой, говорит Андрей Сицко.

«Если вы встретили волка в поселке или городе, нужно звонить в МЧС, полицию и пытаться укрыться. По закону в населенных пунктах обычные охотники не имеют права стрелять, это запрещено», — рассказал эксперт.

При встрече со здоровым животным можно просто покричать, и хищник уйдет, говорит Андрей Сицко. Волки, как правило, боятся людей и не станут нападать, если им ничего не угрожает.

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